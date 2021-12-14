Обвиняемый в организации заказного убийства юриста готовится предстать перед судом в Петербурге

По версии следствия, обвиняемый, испытывая неприязнь к юристу, который вел его банкротство, решил его убить. Он установил устройство слежения на его автомобиль, а 28 января передал киллеру 5 тысяч долларов США и сведения о жертве. На следующий день наемник получил из рук заказчика пистолет с глушителем и две обоймы. Стоит отметить, что роль убийцы мастерски исполнил полицейский.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в организации заказного убийства, в незаконном обороте оружия и в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ГСУ СК.

2 февраля юристу пришлось залечь на дно, так как по легенде его убили. Киллер сообщил заказчику об успешно выполненном задании, а 5 февраля во время встречи организатора задержали.



«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения», — добавили в ГСУ СК по Петербургу.



«Фонтанка» писала про задержанного 58-летнего Алексея. С супругой он жил в квартире на юге города, а родом он из Воронежской области. В 2019 году арбитраж признал его личное банкротство и ввёл процедуру реализации имущества. Тогда же он прекратил деятельность как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности ИП была обработка телефонных вызовов, а также вспомогательные услуги для бизнеса, деятельность гостиниц и турагентств. В базе приставов видно, что задержанный числится должником по оплате услуг ЖКХ на сумму около 400 тысяч рублей.



Предполагаемым мотивом организации убийства стало то, что юрист в качестве финансового управляющего в деле о банкротстве продал 120-метровую квартиру ныне задержанного.

