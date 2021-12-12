FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: 0
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Кинотеатр на Васильевском застукали на коронавирусной хитрости. Попкорн можно не убирать

Кинотеатр на Васильевском острове в Петербурге собираются привлечь к административной ответственности за нарушение ковидных правил. Инспекцию пропустили внутрь так, будто нет коронавируса.

2
Печать

О результатах выездной проверки в ночь на 12 декабря сообщили в комитете по культуре Петербурга. Сотрудники комитета вместе с представителями администрации Василеостровского района инспектировали кинотеатр «Синема 5», расположенный в ТРЦ «Шкиперский Молл».

«При входе в кинотеатр отсутствует контроль температуры, масочного режима и наличия QR-кодов. Отмечены недочёты и по санитарной обработке залов и общих зон», — рассказали в Смольном.

Кроме того, проверяющие обратили внимание на расписание сеансов. После комендантского часа, который, согласно 121-му постановлению, для заведений наступает в 23:00, билеты не продают, но кино продолжается.

«Выявлены факты продажи билетов на ночные сеансы, что не позволяет прекратить деятельность в 23.00 (начало показов в 22.35 и 22.40), — сообщили в комитете. — В ближайшее время будет рассмотрен вопрос привлечения ООО «Синема 98» к административной ответственности в соответствии со статьей 8.6.1. Закона Санкт-Петербурга».

В «Синема 5» «Фонтанке», в свою очередь, уточнили, что кинотеатр продолжает работу, посетителей ждут, но после 23:00 фильмов нет. В знаниях киноманов о действующих коронавирусных ограничениях не сомневаются и на сайте и в официальной группе о QR-кодах не напоминают.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Туда кроме инспекции ещё кто то ходит чтоли..?..)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний