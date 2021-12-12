Кинотеатр на Васильевском застукали на коронавирусной хитрости. Попкорн можно не убирать

О результатах выездной проверки в ночь на 12 декабря сообщили в комитете по культуре Петербурга. Сотрудники комитета вместе с представителями администрации Василеостровского района инспектировали кинотеатр «Синема 5», расположенный в ТРЦ «Шкиперский Молл».

«При входе в кинотеатр отсутствует контроль температуры, масочного режима и наличия QR-кодов. Отмечены недочёты и по санитарной обработке залов и общих зон», — рассказали в Смольном.



Кроме того, проверяющие обратили внимание на расписание сеансов. После комендантского часа, который, согласно 121-му постановлению, для заведений наступает в 23:00, билеты не продают, но кино продолжается.

