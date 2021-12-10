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Петербургские спасатели со снегоходами и бензопилами помогают не замерзнуть жителям Новгородской области

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МЧС Петербурга показало, как помогает коллегам из Новгородской области устранять последствия ЧП на электросетях. Из-за погоды без электричества остались жители нескольких районов.

Как сообщает 10 декабря пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, в настоящее время в Новгородской области работают аэромобильные группировки Невского спасательного центра МЧС России из Петербурга. Более 100 спасателей и порядка 20 единиц высокопроходимой техники из Петербурга и Новгородской области продолжают оказывать адресную помощь населению и помогать восстанавливать электроснабжение.

В обесточенные районы сотрудники МЧС доставляют генераторы, дрова, воду и всё необходимое для жизнеобеспечения. Чтобы к местам обрыва линий электропередач могли проехать энергетики, спасатели вырубают кусты и деревья. Подъезд к труднодоступным местам осуществляется на снегоходах и снегоболотоходе.

ГУ МЧС по Петербургу

Из-за неблагоприятных погодных условий в Новгородской области сильно обледенели линии электропередач, что повлекло за собой отключение электроснабжения. Днем 7 декабря, по данным регионального МЧС, без электричества остались 15 муниципальных районов. В зону отключения попали 378 населенных пунктов — 6 150 домов с населением 9 458 человек. На помощь новгородским спасателям были направлены также 50 человек из петербургского спасательного центра «Колпино». По данным на 22 часа 9 декабря, в зоне отключения оставались 114 населенных пунктов в шести муниципальных районах — 801 дом с населением 1 053 человека.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
"Из-за неблагоприятных погодных условий" - ага. Совсем не из-за нечищеных десятилетиями просек. :))
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