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Замес на ЗСД собрал трехкилометровую пробку у Васильевского

Авария с участием нескольких машин утром 8 декабря сильно затруднила движение на Западном скоростном диаметре Петербурга у Васильевского острова. Водители вынуждены лавировать между аварийных машин.

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Авария произошла при движении в северном направлении, не доезжая набережной Макарова. Со слов очевидца, один из водителей не справился с управлением, врезался в правый барьер, после чего, возможно, перепутав педали, стал практически с нуля набирать скорость и уходить в левый барьер и собрал по пути две машины. Судя по кадрам с места аварии, участниками ДТП стали два кроссовера и внедорожник Mercedes.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали северной столицы», пострадавших в ДТП нет. Службы магистрали оперативно огородили аварийные машины. На месте работает ГИБДД.

«Мегаполис»

По данным «Яндекс.Пробок», затор на ЗСД тянется почти на 3 километра.

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Комментарии (6)

Uncle
Никогда не забуду как был в командировке в Финляндии в одну из матвиенковских зим, стоял на остановке и рядом был разрыв в разделительной для разворота.
По каше от которой питерские водители впадают в истерику и озолачивают жестянщиков финны, на машинах нулевых и 90х годов без полного привода, ABS, EMS и ОБХСС, разворачивались быстрее чем русские на е-классе зимой.
На каком-нибудь Ацценте с подносом зада ррраз, за ним на фиате ррраз и вперед.
***_555
Чемоданам запретить ездить быстрее 80.
260569221
Ф- зачем замазюкиваете номера на Гелике???
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