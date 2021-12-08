Замес на ЗСД собрал трехкилометровую пробку у Васильевского

Авария произошла при движении в северном направлении, не доезжая набережной Макарова. Со слов очевидца, один из водителей не справился с управлением, врезался в правый барьер, после чего, возможно, перепутав педали, стал практически с нуля набирать скорость и уходить в левый барьер и собрал по пути две машины. Судя по кадрам с места аварии, участниками ДТП стали два кроссовера и внедорожник Mercedes.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали северной столицы», пострадавших в ДТП нет. Службы магистрали оперативно огородили аварийные машины. На месте работает ГИБДД.
По данным «Яндекс.Пробок», затор на ЗСД тянется почти на 3 километра.