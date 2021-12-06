Только 12% россиян считают, что в миграционном кризисе виноват Минск. Каждый третий винит ЕС. Опрос

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Самая популярная у россиян версия о том, кто виноват в миграционном кризисе на границах Белоруссии и стран ЕС – «власти Евросоюза». В этом уверен каждый третий гражданин РФ (32%), сообщает 6 декабря «Левада-центр»* (НКО включено в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Чуть меньше трети граждан (30%) обвиняют власти Польши в появлении тысяч мигрантов на территории Белоруссии. Вину самого Минска видят лишь 12% участников исследования социологической службы.

Фото: levada.ru* Поделиться Поделиться







22% россиян уверены, что миграционный кризис на восточных границах ЕС — это проделки «власти Америки». 20% винят в кризисе самих выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. 8% респондентов видят вину Германии. И только 3% участников опроса считают, за кризисом стоят российские власти.



При этом каждый третий россиянин уверен, что для разрешения кризиса нужно пропустить нелегалов в ЕС. 35% выбрали вариант решения проблемы – «пропустить мигрантов, куда они хотят». 48% уверены, что лучшим решением будет возврат иностранцев «туда, откуда они приехали».



Фото: levada.ru* Поделиться Поделиться







Опрос был проведен 25 ноября — 1 декабря 2021 года среди 1603 совершеннолетних россиян в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ методом личного интервью.

Ранее 6 декабря МИД Белоруссии заявил, что Минск вводит санкции в отношении стран ЕС, которые 2-го числа под предлогом наказания за миграционный кризис ввели ограничения в отношении белорусских предприятий, перевозчиков и официальных лиц. В тот же день санкции были введены со стороны США. При это американский Минфин назвал компанию, виновную в миграционном кризисе на границе.

Миграционный кризис начался ещё летом, но достиг пика осенью, когда организованные группы иностранцев приезжали в Минск, а потом отправлялись штурмовать заборы с колючей проволокой на границах с Польшей, Латвией и Литвой. В приграничных районах государств ЕС вводился режим ЧС. С обеих сторон границ стягивались войска.



Последний раз о попытках штурмовать границы польские пограничники сообщали 30 ноября. За день до этого президент Александр Лукашенко заявил, что на границу Белоруссии с Запада подкидывают трупы мигрантов.

Западные политики неоднократно обвиняли Москву в содействии организации миграционного кризиса.

14 ноября президент России Владимир Путин заявил, что обвинения РФ в том, что она якобы причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС, это попытка переложить проблемы «с больной головы на здоровую». 18 ноября Путин заявил, что Запад использует миграционный кризис для давления на Белоруссию.

Миграционный кризис по времени совпал с ростом военного напряжения вокруг Донбасса.

*НКО включено в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента