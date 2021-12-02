Минфин США ввел санкции против сына Лукашенко и назвал компанию, виновную в миграционном кризисе на границе

Минфин США включил в новый санкционный список по Белоруссии 20 физических и 12 юридических лиц из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и нарушения прав человека в стране. Об этом 2 декабря сообщается на сайте ведомства.



Как говорится в заявлении американского Минфина, «лица, включенные в список, содействовали незаконному проникновению мигрантов в ЕС, участвовали в подавлении гражданских свобод и демократии и поддерживали режим финансово». В перечень, в частности, включен государственный туроператор «Центркурорт». По мнению властей США, компания «играет ключевую роль в организации нелегальной миграции через Белоруссию в ЕС».

