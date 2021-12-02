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Минфин США ввел санкции против сына Лукашенко и назвал компанию, виновную в миграционном кризисе на границе

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Минфин США включил в новый санкционный список по Белоруссии 20 физических и 12 юридических лиц из-за миграционного кризиса на границе с Польшей и нарушения прав человека в стране. Об этом 2 декабря сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в заявлении американского Минфина, «лица, включенные в список, содействовали незаконному проникновению мигрантов в ЕС, участвовали в подавлении гражданских свобод и демократии и поддерживали режим финансово». В перечень, в частности, включен государственный туроператор «Центркурорт». По мнению властей США, компания «играет ключевую роль в организации нелегальной миграции через Белоруссию в ЕС».

Кроме того, санкции вводятся против «Белорусской калийной компании», «Агророзквита» и «Славкалия» — основных источников экспортных доходов Лукашенко. Затронули ограничения и оборонный сектор: «Белтехэкспорт», «Агат — электромеханический завод», «Гардсервис» и «Кидма тек».

Среди физлиц заметнее всего внесение в перечень сына лидера Белоруссии Дмитрия Лукашенко, который возглавляет Президентский спортивный клуб (ограничения коснулись и его).

Американским компаниям и гражданам теперь запрещено вести любые дела с лицами и компаниями, внесенными в список.

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Комментарии (9)

VF812
перечисленные претензии без сомнения имеют отношение к компетенции Минфина... клоуны(
265869937
Ждемс тараканьих истерек
Cвифт
.... так кто там и кого расстрелял на опубликованном видео на Украине и стаскивал трупы в кучу ?
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