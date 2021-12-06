ФАС выслушала жалобу «Автопарка № 6 Спецтранс» на аукцион по вывозу мусора в Петербурге. Решения ждут в среду

Комиссия федеральной антимонопольной службы 6 декабря заслушала доводы сторон по поводу аукционов на транспортирование отходов в Петербурге в 2022 году. Один из лидеров рынка «Автопарк № 6 Спецтранс» считает, что его необоснованно подвинули.
Как сообщает компания 6 декабря, она оспаривает итоги по двум лотам. Один касается Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Московского, Фрунзенского и частично Центрального районов, второй — 7 районов Петербурга, где предприятие и сейчас работает в той или иной степени.
По данным «Фонтанки», доводы предприятия в этих кейсах несколько разнятся. Общее — пункт о собрании акционеров. Напомним, в обоих случаях компанию не допустили до торгов по той причине, что в составе ее заявки не оказалось решения общего собрания акционеров по одобрению крупной сделки. Предприятие указало в обеих жалобах, что с учетом сроков процедуры, а также объявленных в начале ноября нерабочих дней, созвать внеочередное собрание было невозможно. При этом совет директоров утвердил заключение о крупной сделке, а само собрание в любом случае должно было произойти до заключения договора.
Заказчик, Невский экологический оператор, в обоих отзывах на жалобы подчеркнул, что одобрение крупной сделки относится исключительно к компетенции общего собрания акционеров. То, что она крупная для «Автопарка № 6 Спецтранс», следует из протокола заседания совета директоров который компания приложила к заявке. Относительно нереалистичности сроков НЭО заявил, что они установлены законом о контрактной системе, а участник мог заранее оформить решение акционеров с максимальной суммой, не привязываясь к конкретной закупке. Заказчик, в свою очередь, не мог рисковать тем, что социально значимая закупка сорвется после подведения итогов.
В жалобе на результат торгов по условно «северным» районам (3,6 млрд рублей) «Автопарк № 6 Спецтранс» указал еще один момент, он касается заявки победителя «Эко Лэнд». В ней была представлена лицензия на сбор и транспортирование отходов, которая 16 ноября была признана недействительной, вместо нее выдали новую. Это произошло уже после подачи заявок, но до того, как заказчик рассмотрел их вторые части. «Автопарк № 6 Спецтранс» считает, что таким образом должен был быть установлен факт недействительности заявки.
НЭО напоминает, что на момент окончания сроков для подачи заявок указанная лицензия действовала. При этом «Эко Лэнд» приложил к ней информационное письмо, где предупреждал, что находится в стадии переоформления.
Решение комиссии ФАС по жалобам «Автопарка № 6 Спецтранс» отложено на 8 октября. «Фонтанка» подробно рассказывала о том, как предприятие, обслуживающее 2 млн петербуржцев и насчитывающее около 700 сотрудников, неожиданно оказалось не у дел после проведения ключевых аукционов петербургского регоператора по обращению с отходами. При этом оператор должен начать работу уже с 1 января, тариф на его услуги (где большая часть — транспортирование) утвердило правительство города в ходе рабочего совещания 6 декабря. О том, как НЭО собирается организовать работу в 2022 году — читайте здесь.