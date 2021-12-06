ФАС выслушала жалобу «Автопарка № 6 Спецтранс» на аукцион по вывозу мусора в Петербурге. Решения ждут в среду

Комиссия федеральной антимонопольной службы 6 декабря заслушала доводы сторон по поводу аукционов на транспортирование отходов в Петербурге в 2022 году. Один из лидеров рынка «Автопарк № 6 Спецтранс» считает, что его необоснованно подвинули.

Как сообщает компания 6 декабря, она оспаривает итоги по двум лотам. Один касается Адмиралтейского, Василеостровского, Кировского, Красносельского, Московского, Фрунзенского и частично Центрального районов, второй — 7 районов Петербурга, где предприятие и сейчас работает в той или иной степени.



По данным «Фонтанки», доводы предприятия в этих кейсах несколько разнятся. Общее — пункт о собрании акционеров. Напомним, в обоих случаях компанию не допустили до торгов по той причине, что в составе ее заявки не оказалось решения общего собрания акционеров по одобрению крупной сделки. Предприятие указало в обеих жалобах, что с учетом сроков процедуры, а также объявленных в начале ноября нерабочих дней, созвать внеочередное собрание было невозможно. При этом совет директоров утвердил заключение о крупной сделке, а само собрание в любом случае должно было произойти до заключения договора.

Заказчик, Невский экологический оператор, в обоих отзывах на жалобы подчеркнул, что одобрение крупной сделки относится исключительно к компетенции общего собрания акционеров. То, что она крупная для «Автопарка № 6 Спецтранс», следует из протокола заседания совета директоров который компания приложила к заявке. Относительно нереалистичности сроков НЭО заявил, что они установлены законом о контрактной системе, а участник мог заранее оформить решение акционеров с максимальной суммой, не привязываясь к конкретной закупке. Заказчик, в свою очередь, не мог рисковать тем, что социально значимая закупка сорвется после подведения итогов.

