Уголовное дело петербургского миллиардера Берсона дошло до суда

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Берсон обвиняется по статье 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»). Бизнесмен владеет всеми квартирами и частью нежилых помещений в доме Алексея Черкасского (Риттера) по адресу: Университетская набережная, 23а, — здание является памятником регионального значения.

ГСУ Следственного комитета по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Бориса Берсона, которого обвиняют в плачевном состоянии здания-памятника на Университетской набережной — особняка Черкасского. Информация об этом 6 декабря появилась на сайте регионального управления ведомства.

Как считает следствие, здание долгое время стояло без охраны, было отключено от коммуникаций, не эксплуатировалось и было захламлено мусором. За последние пять лет внутри дома не раз полыхали пожары.



Состояние дома постепенно ухудшалось, предприниматель дважды получал штраф за безразличное отношение к памятнику. Согласно результатам экспертизы, сумма ущерба от его бездействия составила более 39 миллионов рублей, констатировало ведомство. В июне суд в рамках меры пресечения наложил запрет на определенные действия обвиняемого. На его имущество общей стоимостью более 184 млн рублей был наложен арест.



Во время расследования уголовного дела бизнесмен предпринял шаги к спасению особняка: заключил договор на вывоз мусора, завершил обшивку оконных и дверных проемов листами железа, поставил металлические решетки, закрыл фасад тентом и отремонтировал поврежденную кровлю, расчистил территорию вокруг дома и убрал в здании.



В конце 2020 года в рамках судебного процесса комитет по охране памятников дал предпринимателю два года на реставрацию и спасение здания. В мае 2021 года в офисе ЗАО «Адамант», совладельцем которого был Берсон, провели обыск. Накануне судьбой памятника обеспокоился глава СКР Александр Бастрыкин.

