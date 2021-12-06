FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -11
73.74р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Уголовное дело петербургского миллиардера Берсона дошло до суда

4
Печать

ГСУ Следственного комитета по Петербургу завершило расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Бориса Берсона, которого обвиняют в плачевном состоянии здания-памятника на Университетской набережной — особняка Черкасского. Информация об этом 6 декабря появилась на сайте регионального управления ведомства.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Берсон обвиняется по статье 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»). Бизнесмен владеет всеми квартирами и частью нежилых помещений в доме Алексея Черкасского (Риттера) по адресу: Университетская набережная, 23а, — здание является памятником регионального значения.

Как считает следствие, здание долгое время стояло без охраны, было отключено от коммуникаций, не эксплуатировалось и было захламлено мусором. За последние пять лет внутри дома не раз полыхали пожары.

Состояние дома постепенно ухудшалось, предприниматель дважды получал штраф за безразличное отношение к памятнику. Согласно результатам экспертизы, сумма ущерба от его бездействия составила более 39 миллионов рублей, констатировало ведомство. В июне суд в рамках меры пресечения наложил запрет на определенные действия обвиняемого. На его имущество общей стоимостью более 184 млн рублей был наложен арест.

Во время расследования уголовного дела бизнесмен предпринял шаги к спасению особняка: заключил договор на вывоз мусора, завершил обшивку оконных и дверных проемов листами железа, поставил металлические решетки, закрыл фасад тентом и отремонтировал поврежденную кровлю, расчистил территорию вокруг дома и убрал в здании.

В конце 2020 года в рамках судебного процесса комитет по охране памятников дал предпринимателю два года на реставрацию и спасение здания. В мае 2021 года в офисе ЗАО «Адамант», совладельцем которого был Берсон, провели обыск. Накануне судьбой памятника обеспокоился глава СКР Александр Бастрыкин.

Статья 343.1 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере до 1 млн рублей или в размере зарплаты (иного дохода) за период до двух лет, либо обязательными работами сроком до 360 часов, либо принудительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы — также до 2 лет.

Особняк был построен в 1726 году для генерал-поручика князя Алексея Черкасского, богатого и влиятельного вельможи начала XVIII века. Черкасский — сподвижник Петра I и один из первых строителей Петербурга. В 1706 году он стал свояком первого императора, женившись на двоюродной сестре Петра Аграфене Нарышкиной. В 1840-м дом перестроил архитектор Егор Цолликофер. Последний раз фасад переоформили в конце 1940-х.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
молодец, Бастрыкин, с этим позорищем надо заканчивать/
не уважают нашу историю - страну не уважают - никого не уважают/
Sergik7
Умышленно разрушал здание
Yaaay
А обыск то зачем?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1