Суд ограничил в действиях и передвижениях петербургского миллиардера Бориса Берсона

Сам Берсон ходатайство следователя оспаривать не стал, возражал только защитник. Мера избрана до 1 августа 2021 года. Миллиардер обвиняется по ст. 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»).



«Берсону запрещено выходить за пределы жилого помещения с 23:00 по 06:00; посещать рабочее место в АО «Адамант» без разрешения следователя; общаться с лицами, проходящими по делу свидетелями. Также Берсон должен своевременно являться по вызовам следователя и в суд», — уточнили в пресс-службе судов.

