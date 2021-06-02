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Суд ограничил в действиях и передвижениях петербургского миллиардера Бориса Берсона

Октябрьский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении петербургского миллиардера, экс-совладельца холдинга «Адамант» Борис Берсона. Об этом 2 июня сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Сам Берсон ходатайство следователя оспаривать не стал, возражал только защитник. Мера избрана до 1 августа 2021 года. Миллиардер обвиняется по ст. 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»).

«Берсону запрещено выходить за пределы жилого помещения с 23:00 по 06:00; посещать рабочее место в АО «Адамант» без разрешения следователя; общаться с лицами, проходящими по делу свидетелями. Также Берсон должен своевременно являться по вызовам следователя и в суд», — уточнили в пресс-службе судов.

Напомним, с последнего заседания суда Берсона пришлось увозить скорой.

Борису Берсону было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 243.1. УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия»). Речь идёт о доме 23А на Университетской набережной, собственником квартир и нежилых помещений в котором является обвиняемый. Здание — дом Алексея Черкасского (Риттера) — является выявленным объектом культурного наследия. «Берсон не исполнял обязательства по сохранению обстановки в здании, не обеспечивал консервацию проемов дома с целью исключения доступа посторонних лиц, вследствие чего в здании были неоднократно зафиксированы пожары, а также поврежден фасад дома», — говорится в сообщении суда. Вину бизнесмен не признаёт.

Ранее, как сообщала «Фонтанка», в офис ЗАО «Адамант» в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по статье 243.1 УК РФ («Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия народов РФ»), пришли следователи в поисках документов на горевший дом. Пожар произошёл в доме Алексея Черкасского (Риттера) на Университетской набережной в начале июня 2019 года.

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Комментарии (3)

ivan5_5e4d10fe646f6
Красиво Адамант застроил площадь перед метро Ладожская каждый раз любуюсь когда там.
Komarinsk2019
Чего же этот Берсон добивался, чтобы дом сгорел? И что? Построить высотку там всё равно не дали бы.
А ваще
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