Сделка сработала. Бизнесмен Лефель сменил СИЗО на домашний арест, признав вину

«В ходе проведения следственных действий с обвиняемым Лефелем были получены признательные показания бизнесмена. Тверской суд 6 декабря рассмотрит ходатайство следствия о смягчении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — сказал анонимный собеседник агентства в правоохранительных органах.

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель покинет СИЗО. До 7 февраля 2022 года он будет находиться под домашним арестом. Решение 6 декабря принял Тверской суд Москвы, сообщает ТАСС в понедельник. 2 декабря информагентство писало, что бизнесмен дал признательные показания .

Топ-менеджер был задержан 8 октября после того, как в правоохранительные органы обратилась сама компания «ПИК». В тот же день Лефель был арестован и отправлен в СИЗО до 7 декабря. Тогда 47news сообщал о претензиях на сумму 17 миллионов рублей. В день ареста адвокат бизнесмена утверждал, что никаких оснований считать, что деньги похищены, нет, а история «накрученная и эмоциональная». Претензии возникли из-за проведения ряда конкурсов по выбору подрядчиков «ПИКа» в Петербурге. По версии следствия, они получили подряды на уже выполненные работы, а Лефель — якобы откат. По версии защиты, все работы согласовывались с правлением компании.



В ГК «ПИК» тогда сообщали, что финансовые злоупотребления Лефеля затронули средства участников долевого строительства.



«Общая сумма ущерба составила 100 млн рублей. За счет средств компании работы завершены в полном объеме, после чего в правоохранительные органы подано заявление о преступлении. Компания признана потерпевшей и гражданским истцом по делу, оказывает полное содействие расследованию», — цитировало в октябре ТАСС пресс-службу «ПИК».

