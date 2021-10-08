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Суд арестовал бывшего вице-президента «ПИК» Лефеля по делу о мошенничестве

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Топ-менеджер крупной строительной компании «Самолёт» Александр Лефель отправился под арест по решению Тверского райсуда Москвы. Об этом 8 октября сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба столичных судов.

«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 07 декабря 2021 года», — говорится в публикации.

Лефеля задержали после заявления бывшего работодателя — девелопера «ПИК». Мужчину обвиняют в мошенничестве по факту хищения денежных средств «ПИКа» в особо крупном размере. По данным 47news, в деле фигурирует 17 млн рублей ущерба, сам управленец ушёл из компании более двух лет назад.

Группа «ПИК» — крупнейший застройщик в России. Ее штаб-квартира находится в Москве. 80 % портфеля группы по объемам строительства приходится на Москву и Московскую область. Девелопер занимается реализацией семи проектов в Петербурге, в основном на окраине. В конце 2019 года компания заявляла, что подыскивает для своих объектов 15–20 площадок в городе, с которыми ее портфель проектов увеличится до 1,5 млн кв. м.
Общая выручка «ПИКа» по МСФО в 2020 году выросла на 35,5 % и составила 380,2 млрд рублей. 77 % суммы пришлось на выручку от продажи недвижимости. Чистая прибыль за тот же период увеличилась на 91,7 %, составила 86,5 млрд рублей. Капитализация ПАО «ПИК СЗ» на сегодняшний день составляет 849 млрд рублей. За 2020 год компания выплатила акционерам почти 14,9 млрд рублей дивидендов.

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