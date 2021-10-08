Суд арестовал бывшего вице-президента «ПИК» Лефеля по делу о мошенничестве

Топ-менеджер крупной строительной компании «Самолёт» Александр Лефель отправился под арест по решению Тверского райсуда Москвы. Об этом 8 октября сообщает в своем телеграм-канале пресс-служба столичных судов.



«Тверской районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Александра Лефеля в виде заключения под стражу на срок до 07 декабря 2021 года», — говорится в публикации.

Лефеля задержали после заявления бывшего работодателя — девелопера «ПИК». Мужчину обвиняют в мошенничестве по факту хищения денежных средств «ПИКа» в особо крупном размере. По данным 47news, в деле фигурирует 17 млн рублей ущерба, сам управленец ушёл из компании более двух лет назад.