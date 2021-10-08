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«Как всегда, все хотят повесить на руководителя». Адвокат бывшего вице-президента «ПИКа» Лефеля просил домашнего ареста

Адвокат Александра Лефеля настаивал на домашнем аресте

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Защита топ-менеджера крупной строительной компании «Самолёт» и бывшего вице-президента «ПИКа» Александра Лефеля, заключенного под стражу по делу о мошенничестве, настаивала на домашнем аресте. Об этом 8 октября сообщает 47news со ссылкой на адвоката обвиняемого Михаила Багмета.

По словам адвоката, никаких оснований считать, что деньги похищены, нет, а история «накрученная и эмоциональная». По данным 47news, к Лефелю возникли претензии из-за проведения ряда конкурсов по выбору подрядчиков «ПИКа» в Петербурге. По версии следствия, они получили подряды на уже выполненные работы, а Лефель — якобы откат. Багмет же утверждает, что все работы согласовывались с правлением компании.

«Лефель — экономист, а не строитель. Он не мог перепроверять специалистов, которые говорили: надо проводить вот эти строительные работы, эти изыскания. Те объёмы, которые якобы делались по указанию Лефеля, были согласованы ещё на уровне директоров департаментов. Но у нас, как всегда, всё хотят повесить на руководителя. Заявление-то подано давно. Это называется «продавили ситуацию»», — комментирует адвокат.

8 октября по решению Тверского райсуда Москвы Александр Лефель отправился под арест до 7 декабря. Его задержали после заявления бывшего работодателя — девелопера «ПИК». Мужчину обвиняют в мошенничестве по факту хищения денежных средств «ПИКа» в особо крупном размере. По данным 47news, в деле фигурирует 17 млн рублей ущерба, сам управленец ушёл из компании более двух лет назад.

Группа «ПИК» — крупнейший застройщик в России. Ее штаб-квартира находится в Москве. 80 % портфеля группы по объемам строительства приходится на Москву и Московскую область. Девелопер занимается реализацией семи проектов в Петербурге, в основном на окраине. В конце 2019 года компания заявляла, что подыскивает для своих объектов 15–20 площадок в городе, с которыми ее портфель проектов увеличится до 1,5 млн кв. м.

Общая выручка «ПИКа» по МСФО в 2020 году выросла на 35,5 % и составила 380,2 млрд рублей. 77 % суммы пришлось на выручку от продажи недвижимости. Чистая прибыль за тот же период увеличилась на 91,7 %, составила 86,5 млрд рублей. Капитализация ПАО «ПИК СЗ» на сегодняшний день составляет 849 млрд рублей. За 2020 год компания выплатила акционерам почти 14,9 млрд рублей дивидендов.

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