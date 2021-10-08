«Как всегда, все хотят повесить на руководителя». Адвокат бывшего вице-президента «ПИКа» Лефеля просил домашнего ареста

Защита топ-менеджера крупной строительной компании «Самолёт» и бывшего вице-президента «ПИКа» Александра Лефеля, заключенного под стражу по делу о мошенничестве, настаивала на домашнем аресте. Об этом 8 октября сообщает 47news со ссылкой на адвоката обвиняемого Михаила Багмета.
По словам адвоката, никаких оснований считать, что деньги похищены, нет, а история «накрученная и эмоциональная». По данным 47news, к Лефелю возникли претензии из-за проведения ряда конкурсов по выбору подрядчиков «ПИКа» в Петербурге. По версии следствия, они получили подряды на уже выполненные работы, а Лефель — якобы откат. Багмет же утверждает, что все работы согласовывались с правлением компании.
«Лефель — экономист, а не строитель. Он не мог перепроверять специалистов, которые говорили: надо проводить вот эти строительные работы, эти изыскания. Те объёмы, которые якобы делались по указанию Лефеля, были согласованы ещё на уровне директоров департаментов. Но у нас, как всегда, всё хотят повесить на руководителя. Заявление-то подано давно. Это называется «продавили ситуацию»», — комментирует адвокат.
8 октября по решению Тверского райсуда Москвы Александр Лефель отправился под арест до 7 декабря. Его задержали после заявления бывшего работодателя — девелопера «ПИК». Мужчину обвиняют в мошенничестве по факту хищения денежных средств «ПИКа» в особо крупном размере. По данным 47news, в деле фигурирует 17 млн рублей ущерба, сам управленец ушёл из компании более двух лет назад.