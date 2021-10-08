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Вице-президента крупнейшей девелоперской компании России задержали. И уже привезли в суд

Вице-президента группы компаний «ПИК» задержали в Москве

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Вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщает РИА Новости 8 октября, топ-менеджер крупнейшей в России девелоперской и строительной компании с филиалами в более чем десяти регионах задержан, и ему, по данным ТАСС, предъявлено обвинение.

О серьезности намерений следствия говорит и тот факт, что Лефеля уже привезли в суд, где следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Группа «ПИК» — крупнейший застройщик в России. Ее штаб-квартира находится в Москве. 80 % портфеля группы по объемам строительства приходится на Москву и Московскую область. Девелопер занимается реализацией семи проектов в Петербурге, в основном на окраине. В конце 2019 года компания заявляла, что подыскивает для своих объектов 15–20 площадок в городе, с которыми ее портфель проектов увеличится до 1,5 млн кв. м.

Общая выручка «ПИКа» по МСФО в 2020 году выросла на 35,5 % и составила 380,2 млрд рублей. 77 % суммы пришлось на выручку от продажи недвижимости. Чистая прибыль за тот же период увеличилась на 91,7 %, составила 86,5 млрд рублей. Капитализация ПАО «ПИК СЗ» на сегодняшний день составляет 849 млрд рублей. За 2020 год компания выплатила акционерам почти 14,9 млрд рублей дивидендов.

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Комментарии (4)

/me
Забыли одно слово вписать: "бывшего вице-президента"
он из самолета, а не пика
Leadmonkey
Новый передел идет?
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