Вице-президента крупнейшей девелоперской компании России задержали. И уже привезли в суд

Вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
Как сообщает РИА Новости 8 октября, топ-менеджер крупнейшей в России девелоперской и строительной компании с филиалами в более чем десяти регионах задержан, и ему, по данным ТАСС, предъявлено обвинение.
О серьезности намерений следствия говорит и тот факт, что Лефеля уже привезли в суд, где следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста.
Группа «ПИК» — крупнейший застройщик в России. Ее штаб-квартира находится в Москве. 80 % портфеля группы по объемам строительства приходится на Москву и Московскую область. Девелопер занимается реализацией семи проектов в Петербурге, в основном на окраине. В конце 2019 года компания заявляла, что подыскивает для своих объектов 15–20 площадок в городе, с которыми ее портфель проектов увеличится до 1,5 млн кв. м.
Общая выручка «ПИКа» по МСФО в 2020 году выросла на 35,5 % и составила 380,2 млрд рублей. 77 % суммы пришлось на выручку от продажи недвижимости. Чистая прибыль за тот же период увеличилась на 91,7 %, составила 86,5 млрд рублей. Капитализация ПАО «ПИК СЗ» на сегодняшний день составляет 849 млрд рублей. За 2020 год компания выплатила акционерам почти 14,9 млрд рублей дивидендов.