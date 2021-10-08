Вице-президента крупнейшей девелоперской компании России задержали. И уже привезли в суд

Вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.



Как сообщает РИА Новости 8 октября, топ-менеджер крупнейшей в России девелоперской и строительной компании с филиалами в более чем десяти регионах задержан, и ему, по данным ТАСС, предъявлено обвинение.



О серьезности намерений следствия говорит и тот факт, что Лефеля уже привезли в суд, где следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

