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ТАСС: Бывший вице-президент «ПИКа» заслужил домашний арест признанием

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На следующей неделе Тверской суд Москвы рассмотрит смягчение меры пресечения для бывшего вице-президента ГК «ПИК», а ныне директора по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет» Александра Лефеля. Как сообщает 2 декабря ТАСС, следствие сменило гнев на милость после чистосердечного признания обвиняемого в мошенничестве топ-менеджера.

«В ходе проведения следственных действий с обвиняемым Лефелем были получены признательные показания бизнесмена. Тверской суд 6 декабря рассмотрит ходатайство следствия о смягчении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, в ближайшее время решится вопрос о заключении прокуратурой с Лефелем досудебного соглашения о сотрудничестве.

Топ-менеджер крупной строительной компании «Самолёт» был задержан по заявлению бывшего работодателя, девелопера «ПИК». Лефель в 2017–2018 годах проводил тендеры и заключал договоры с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Служба безопасности застройщика якобы обнаружила факты мошеннического расходования денег компании — привлекались деньги дольщиков при работах на стадии нулевого цикла. Сумма ущерба оценивается примерно в 100 млн рублей.

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Комментарии (2)

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.... вагонами надо воровать, вагонами ?)))
--- Суд оставил на свободе обвинённого в хищении 1,2 млрд рублей сына Павла Астахова
ДуремарСПб.
А чиновника ни одного не закрыли?))Справедливо как обычно.
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