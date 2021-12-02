ТАСС: Бывший вице-президент «ПИКа» заслужил домашний арест признанием

На следующей неделе Тверской суд Москвы рассмотрит смягчение меры пресечения для бывшего вице-президента ГК «ПИК», а ныне директора по развитию регионов ПАО «ГК «Самолет» Александра Лефеля. Как сообщает 2 декабря ТАСС, следствие сменило гнев на милость после чистосердечного признания обвиняемого в мошенничестве топ-менеджера.



«В ходе проведения следственных действий с обвиняемым Лефелем были получены признательные показания бизнесмена. Тверской суд 6 декабря рассмотрит ходатайство следствия о смягчении ему меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

