Бывшего вице-президента «Пика» МВД просит отпустить из СИЗО спустя два месяца после обратного требования

Александр Лефель может встретить новый год дома, если суд согласиться на просьбу следствия отпустить его из СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве с ущербом в 100 миллионов на петербургских стройках.

На зарегистрированное ходатайство к Тверскому районному суду 1 декабря обратил внимание «Интерфакс». Дата рассмотрения пока не назначена, чего взамен просит следствие также не сообщается. Лефеля арестовали 8 октября, 7 декабря срок истекает.

Ныне топ-менеджер крупной строительной компании «Самолёт» был задержан по заявлению бывшего работодателя, девелопера «ПИК». Лефель в 2017–2018 годах проводил тендеры и заключал договоры с подрядной организацией на строительство жилого комплекса в Санкт-Петербурге. Служба безопасности застройщика якобы обнаружила факты мошеннического расходования денег компании — привлекались деньги дольщиков при работах на стадии «нулевого цикла». Сумма ущерба оценивается примерно в 100 млн рублей.