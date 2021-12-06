Бэнкси выкупит старинную тюрьму, где ранее создал граффити

Знаменитый уличный художник Бэнкси объявил, что выкупит Редингскую тюрьму и организует там арт-пространство. Об этом сообщил 6 декабря Business Insider.
Сейчас знаменитую в Британии старинную тюрьму, в которой в конце XIX века сидел писатель Оскар Уайльд, собираются снести и построить на этом месте жилой квартал. Редингский муниципальный совет подал заявку на выкуп исторической достопримечательности, но трех миллионов долларов, которые могут заплатить муниципалы, оказалось недостаточно. Бэнкси внесет недостающую сумму в 13 миллионов долларов. Для этого он выставит на торги трафарет своей работы «Творческий побег».
Оригинальное граффити появилось весной 2021 года на стене той самой Редингской тюрьмы. Это изображение человека в тюремном одеянии, который спускается по длинной веревке. Ближе к земле веревка превращается в листы с текстом, тянущиеся из печатной машинки. Считается, что Бэнкси изобразил писателя Оскара Уайльда, который был приговорен к двум годам каторжных работ по обвинению в «грубой непристойности». Уже после освобождения писатель создал «Балладу Редингской тюрьмы», в основе которой лежали реальные события — казнь гвардейца-кавалериста Чарлза Томаса Вулриджа, приговоренного к смерти за убийство своей жены из ревности.