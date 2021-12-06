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Бэнкси выкупит старинную тюрьму, где ранее создал граффити

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Знаменитый уличный художник Бэнкси объявил, что выкупит Редингскую тюрьму и организует там арт-пространство. Об этом сообщил 6 декабря Business Insider.

Сейчас знаменитую в Британии старинную тюрьму, в которой в конце XIX века сидел писатель Оскар Уайльд, собираются снести и построить на этом месте жилой квартал. Редингский муниципальный совет подал заявку на выкуп исторической достопримечательности, но трех миллионов долларов, которые могут заплатить муниципалы, оказалось недостаточно. Бэнкси внесет недостающую сумму в 13 миллионов долларов. Для этого он выставит на торги трафарет своей работы «Творческий побег».

Оригинальное граффити появилось весной 2021 года на стене той самой Редингской тюрьмы. Это изображение человека в тюремном одеянии, который спускается по длинной веревке. Ближе к земле веревка превращается в листы с текстом, тянущиеся из печатной машинки. Считается, что Бэнкси изобразил писателя Оскара Уайльда, который был приговорен к двум годам каторжных работ по обвинению в «грубой непристойности». Уже после освобождения писатель создал «Балладу Редингской тюрьмы», в основе которой лежали реальные события — казнь гвардейца-кавалериста Чарлза Томаса Вулриджа, приговоренного к смерти за убийство своей жены из ревности.

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Комментарии (1)

Avs7153
"Мы увидали Рединг около одиннадцати часов. Река здесь грязна и уныла. В окрестностях Рединга не замешкаешься. Сам город — знаменитое древнее место, прославившееся еще в туманные времена короля Этельреда, когда датчане бросили якорь своих боевых судов в Кеннете и отправились из Рединга опустошать всю Уэссекскую страну; и здесь-то Этельред и его брат Альфред сразились с ними и победили их, причем Этельред молился Богу, а сражался Альфред.
В позднейшее время Рединг обратился в место удобное для бегства, когда дела в Лондоне не ладились. Парламент обыкновенно мчался в Рединг, как только в Вестминстере вспыхивала чума; а в 1625 году примеру его последовало правосудие, и все суды заседали в Рединге. Стоило бы, право, иметь время от времени простую заурядную чуму в Лондоне, чтобы избавиться одновременно от адвокатов и от парламента."
(С) Джером К. Джером, "Трое в лодке, не считая собаки"
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