Болельщики «Спартака» не остались в стороне от фанатского единения и тоже ушли со стадиона. Поддерживающие «Ахмат» остались

Фанаты «Спартака» продолжили начатую на игре в Петербурге акцию и тоже ушли с матча в знак солидарности с задержанными болельщиками ЦСКА.

Третий раз игры РПЛ заканчиваются при пустом фанатском вираже из-за массового задержания болельщиков на игре недельной давности. 4 декабря во время матча «Спартак» — «Ахмат» со стадиона ушли москвичи. Гости из Чечни акцию не поддержали.

Ранее трибуны покинули фанаты «Крыльев Советов» и ЦСКА в Самаре. Еще днем раньше опустел вираж на «Газпром Арене», гости из Ростова-на-Дону также проявили солидарность. Петербуржцы ушли смотреть баскетбол.