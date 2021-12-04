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Болельщики «Спартака» не остались в стороне от фанатского единения и тоже ушли со стадиона. Поддерживающие «Ахмат» остались

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Фанаты «Спартака» продолжили начатую на игре в Петербурге акцию и тоже ушли с матча в знак солидарности с задержанными болельщиками ЦСКА.

Третий раз игры РПЛ заканчиваются при пустом фанатском вираже из-за массового задержания болельщиков на игре недельной давности. 4 декабря во время матча «Спартак» — «Ахмат» со стадиона ушли москвичи. Гости из Чечни акцию не поддержали.

Ранее трибуны покинули фанаты «Крыльев Советов» и ЦСКА в Самаре. Еще днем раньше опустел вираж на «Газпром Арене», гости из Ростова-на-Дону также проявили солидарность. Петербуржцы ушли смотреть баскетбол.

После игры ЦСКА с «Зенитом» 28 ноября поклонники армейцев устроили на фанатской трибуне масштабное пиротехническое шоу. Болельщиков в течение часа не выпускали со стадиона. Когда выходы открыли, полиция начала массовые задержания. К ответственности привлекли более 50 человек. В Российской премьер-лиге заявили, что полицейские «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Организация намерена провести собственное расследование из-за задержания болельщиков.

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Комментарии (6)

Kot Piter
Не надо путать болельщиков и фанатов!
266752848
Назло мамам отморозим уши!
266410437
А просто не прийти и с самого начала матча показать пустые трибуны неа? Билеты куплены, бабло стадионом получено, клоунада какая-то.
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