Футбольные болельщики продолжают акцию солидарности из-за задержаний фанатов ЦСКА в Москве. Опустел стадион в Самаре

На 20-х минутах игры между «Крыльями Советов» и ЦСКА болельщики обеих команд последовательно ушли со стадиона. Так они высказали свою позицию из-за задержания более 400 фанатов после игры в Москве с «Зенитом».

Матч 17-го тура РПЛ в Самаре, как и игра накануне в Петербурге, заканчивался с полупустыми трибунами. Фанаты начали уходить со стадиона после первых 10 минут игры. Первыми ушли «Крылья», за ними потянулись гости, болеющие за ЦСКА.