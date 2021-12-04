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Футбольные болельщики продолжают акцию солидарности из-за задержаний фанатов ЦСКА в Москве. Опустел стадион в Самаре

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На 20-х минутах игры между «Крыльями Советов» и ЦСКА болельщики обеих команд последовательно ушли со стадиона. Так они высказали свою позицию из-за задержания более 400 фанатов после игры в Москве с «Зенитом».

Матч 17-го тура РПЛ в Самаре, как и игра накануне в Петербурге, заканчивался с полупустыми трибунами. Фанаты начали уходить со стадиона после первых 10 минут игры. Первыми ушли «Крылья», за ними потянулись гости, болеющие за ЦСКА.

Так выглядит акция солидарности с поклонниками ЦСКА, которых массово задерживали после игры на «ВЭБ Арене» 28 ноября. Кто-то зажег файеры, после игры не отпустили больше 400 человек.

Накануне фанатов поддержали в Петербурге, правда, на стадионе они пробыли дольше и покинули вираж к 60-й минуте. Болельщики пошли смотреть игру баскетбольного «Зенита».

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