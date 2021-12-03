Футболисты «Зенита» вышли на игру с «Ростовом» с щенками

За несколько минут до стартового свистка на «Газпром Арене» сине-бело-голубые объявили состав команды, который сопровождался специальными видеопредставлениями подопечных приютов для бездомных собак.
В чаше стадиона напротив сектора В-109 расположена площадка социальной акции «Собакам лучше дома!». Именно там болельщики сине-бело-голубых смогут оставить заявку и в дальнейшем забрать собаку домой или помочь благотворительным зоозащитным организациям. Там же можно узнать подробности о проекте у волонтеров акции или зайти на портал «Собакам лучше дома!».
Партнером акции выступила Российская кинологическая федерация.