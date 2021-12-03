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Футболисты «Зенита» вышли на игру с «Ростовом» с щенками

Футболисты «Зенита 3 декабря вышли на матч 17 тура чемпионата РПЛ против «Ростова» с щенками из приютов. Как уточнили в пресс-службе команды, акция «Собакам лучше дома!» призвана обратить внимание на проблемы ответственности и ухода за домашними животными.

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Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру»
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За несколько минут до стартового свистка на «Газпром Арене» сине-бело-голубые объявили состав команды, который сопровождался специальными видеопредставлениями подопечных приютов для бездомных собак.

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В чаше стадиона напротив сектора В-109 расположена площадка социальной акции «Собакам лучше дома!». Именно там болельщики сине-бело-голубых смогут оставить заявку и в дальнейшем забрать собаку домой или помочь благотворительным зоозащитным организациям. Там же можно узнать подробности о проекте у волонтеров акции или зайти на портал «Собакам лучше дома!».

Партнером акции выступила Российская кинологическая федерация.

Фото: Игорь Русак/«Фонтанка.ру»

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