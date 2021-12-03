Путин обязал правительство разработать план борьбы с «омикрон»-штаммом до 7 декабря

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план действий по предотвращению распространения на территории РФ нового «омикрон»-штамма коронавируса. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля в перечне поручений по итогам 13-го инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».



«Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — гласит запись.

