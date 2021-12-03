Путин обязал правительство разработать план борьбы с «омикрон»-штаммом до 7 декабря

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 7 декабря разработать план действий по предотвращению распространения на территории РФ нового «омикрон»-штамма коронавируса. Соответствующая информация появилась на сайте Кремля в перечне поручений по итогам 13-го инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!».
«Обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории Российской Федерации нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)», — гласит запись.
До 10 декабря президент также поручил правительству выделить дополнительные деньги для реализации выработанной системы мероприятий.
Властям субъектов РФ Путин до 15 декабря рекомендовал утвердить региональные планы действий для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.
«Фонтанка» писала, что, по данным ВОЗ, не было выявлено ни одного летального случая, связанного с «омикрон»-штаммом.
Новая разновидность COVID-19, которая получила название «омикрон», на прошлой неделе была обнаружена в ЮАР. При этом ученые из Нигерии настаивают, что вариация начала распространяться еще в октябре. В России заражений «омикроном» пока не зафиксировано.