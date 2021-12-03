Обвиняемые по делу об аварии на «Листвяжной» обжаловали арест. Накануне их работу раскритиковал Путин

Руководство «Листвяжной» и сотрудники Ростехнадзора, заключенные под стражу после аварии на шахте, обжаловали арест. Об этом 3 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный райсуд Кемерово.
«Действительно обжаловали защитники всех обвиняемых постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жалоба подана. Вопрос будет разрешаться судом вышестоящей инстанции», — цитирует агентство представителя суда.
Ранее «Фонтанка» писала, что обвинения по делу об аварии были предъявлены директору шахты Сергею Махракову, его заместителю Андрею Молоствову и начальнику участка Сергею Герасименку. Также в отдельное производство выделено уголовное дело о халатности, возбужденное против местных инспекторов Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. Все обвиняемые свою вину не признают.
Накануне президент России Владимир Путин раскритиковал руководство шахты за отсутствие безопасности. В качестве основной причины ЧП он назвал отсутствие контроля со стороны ответственных лиц того, в каких условиях проходили работы.
Топ-менеджеры компании «СДС-Уголь» Михаил Федяев и Геннадий Алексеев в ответ на критику президента, в отличие от своих подчиненных, заявили о готовности понести ответственность за гибель людей на шахте «Листвяжная».