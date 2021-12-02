«Никаких наездов не будет». Путин пообещал обойтись без огульных обвинений при разбирательстве причин аварии на «Листвяжной»

Президент России Владимир Путин пообещал обойтись без огульных обвинений при выяснении причин аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. При этом он возмутился, что факты загазованности в шахте систематически скрывались.



«Конечно, Следственный комитет, прокуратура будут с этим разбираться подробно, и никаких огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет <...> Но все-таки эти заявления, предварительный отчет о работе Следственного комитета, там говорится, что принимались систематические меры к сокрытию факта чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные. Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой? Трагический! Теперь все сидим и все головы опустили», — цитирует Путина во время совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса 2 декабря ТАСС.

