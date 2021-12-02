«Никаких наездов не будет». Путин пообещал обойтись без огульных обвинений при разбирательстве причин аварии на «Листвяжной»

Президент России Владимир Путин пообещал обойтись без огульных обвинений при выяснении причин аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. При этом он возмутился, что факты загазованности в шахте систематически скрывались.
«Конечно, Следственный комитет, прокуратура будут с этим разбираться подробно, и никаких огульных обвинений, наездов, как в народе говорят, никто допускать не будет <...> Но все-таки эти заявления, предварительный отчет о работе Следственного комитета, там говорится, что принимались систематические меры к сокрытию факта чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные. Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой? Трагический! Теперь все сидим и все головы опустили», — цитирует Путина во время совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса 2 декабря ТАСС.
Также Путин зачитал фрагмент из отчета СК по происшествию. Из него следует, что причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ по добыче угля, которые вели при повышенной загазованности метаном.
«Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле над объектами первого класса опасности проверки на этот счет также не проводились, меры к приостановке не принимались <...> установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности метаном, результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались, решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности, за пределами забоя шахты», — добавил глава государства.
Ранее стало известно, что президент холдинга СДС Михаил Федяев и гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев заявили о готовности понести ответственность за гибель людей на шахте «Листвяжная».
До этого Владимир Путин раскритиковал руководство шахты за отсутствие безопасности. В качестве основной причины ЧП он назвал отсутствие контроля со стороны ответственных лиц за то, в каких условиях проходили работы.