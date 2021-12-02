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В БДТ представили «больше, чем учебник» театра от Яна Фабра

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В БДТ им. Г.А. Товстоногова 2 декабря состоялась презентация книги Яна Фабра и Люка Ван Ден Дриса «От акта к актерству. Руководство Яна Фабра для перформера XXI века». Это 500-страничный учебник, в котором изложена уникальная система авторских тренингов, которые несколько десятилетий разрабатывал режиссер и художник Ян Фабр, работая с перформерами бельгийского театра «Трубляйн».

Соавтор издания, режиссер и писатель Люка Ван Ден Дрис, рассказал, что идея книги родилась во время занятий двух режиссеров со студентами. Коллеги приступили к работе над книгой, «которая была бы больше, чем очередной учебник, больше, чем очередная актерская техника», «стремиться сформировать театральное мировоззрение, а по тональности быть чем-то средним между эссе, манифестом и руководством». Редактором русскоязычной версии книги стала петербургский театровед Жанна Зарецкая. Она назвала описанный метод Фабра «абсолютно революционным подходом».

В книге несколько разделов: принципы перформанса, упражнения, перформативные импровизации, хореографические и перформативные модели, рекомендации. Авторы опираются на идеи и практики Всеволода Мейерхольда, Эдварда Гордона Крэга, Этьена Декру, Жака Лекока, Антонена Арто, Ежи Гротовского, Питера Брука, Уильяма Форсайта.

Первой в мире — еще до оригинала — выходит русскоязычная версия книги.

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