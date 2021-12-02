Любови Соболь заменили условные исправительные работы на реальные

Симоновский районный суд Москвы заменил соратнице Алексея Навального Любови Соболь условные исправительные работы на реальные за неисполнение правил условного наказания. Об этом 2 декабря в своем Instagram написал адвокат Соболь Владимир Воронин.



«Суд <...> вынес постановление о замене условных исправительных работ на реальные. <...> Данное решение не вступило в силу и будет обжаловано», — заявил представитель стороны защиты.



Воронин настаивает, что за три месяца его подзащитной якобы не направили ни одного почтового уведомления о необходимости явки.

