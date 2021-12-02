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Любови Соболь заменили условные исправительные работы на реальные

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Симоновский районный суд Москвы заменил соратнице Алексея Навального Любови Соболь условные исправительные работы на реальные за неисполнение правил условного наказания. Об этом 2 декабря в своем Instagram написал адвокат Соболь Владимир Воронин.

«Суд <...> вынес постановление о замене условных исправительных работ на реальные. <...> Данное решение не вступило в силу и будет обжаловано», — заявил представитель стороны защиты.

Воронин настаивает, что за три месяца его подзащитной якобы не направили ни одного почтового уведомления о необходимости явки.

12 ноября ФСИН попросила заменить для оппозиционерки условные исправительные работы на реальные.

В апреле мировой судья судебного участка московского района Новокосино назначил Любови Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10 % дохода, в июне Мосгорсуд утвердил приговор. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным в августе 2020 года.

Кроме этого, в начале августа 2021-го соратницу Навального признали виновной по «санитарному делу» и приговорили к полутора годам ограничения свободы. По некоторым данным, как писала «Фонтанка», Соболь покинула страну. В конце октября ее объявили в розыск.

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