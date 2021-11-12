ФСИН просит заменить для Любови Соболь условные исправительные работы на реальные

«В суде зарегистрировано дело об отмене условного осуждения в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления», — уточнил источник агентства в суде.

ФСИН попросила заменить условные исправительные работы, которые были назначены судом экс-юристу «Фонда борьбы с коррупцией»* (запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, на реальные. Об этом со ссылкой на Симоновский суд Москвы 12 ноября сообщает РИА Новости.

В апреле мировой судья судебного участка московского района Новокосино назначил Любови Соболь год исправительных работ условно с удержанием 10% дохода, в июне Мосгорсуд утвердил приговор. По данным защиты, дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ, который якобы имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным в августе 2020 года.



Кроме этого, в начале августа 2021-го соратницу Навального признали виновной по санитарному делу и приговорили к полутора годам ограничения свободы. По некоторым данным, как писала «Фонтанка», Соболь покинула страну. В конце октября ее объявили в розыск.



* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской и ликвидирована, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

