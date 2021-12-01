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Среди 50 победителей «Лиги лекторов» пятеро петербуржцев, их наградил Кириенко

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Итоги конкурса «Лига лекторов» были подведены 1 декабря. Присутствовали представители 40 регионов, но 10% победителей — из Петербурга.

Как сообщает Российское общество «Знание», награды получили преподаватель СПбГУ Николай Андреев, доцент кафедры международных финансов СПУТУИЭ Дина Каражакова, педагог-психолог в НИИ им. Кашкина Сергей Подковальников, второкурсница магистратуры филфака СПбГУ Юлия Янкина и педагог ораторского искусства, победитель грантового конкурса Росмолодежи Анастасия Кондэ-Марквот-Ренгартен.

Награждал лауреатов руководитель администрации президента Сергей Кириенко. Они получили кубы из шунгита весом 2,6 кг. Победители первого сезона «Лиги лекторов» также получат по 500 тысяч рублей на обучение и развитие своих проектов.

«То, что вы делаете — это не просто передача знаний. Выступая в качестве лектора общества «Знание», вы становитесь для слушателей образцом и примером. Ваши слушатели должны чувствовать правду в том, что вы делаете, понять, глядя на вас, что они тоже могут достичь успеха. И тогда они тоже начнут действовать. Этот проект точно станет постоянным, и уже сегодня вы можете подавать заявки на весеннюю «Лигу лекторов»», — отметил Кириенко.

Конкурс «Лига Лекторов» нацелен на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из разных областей знаний, готовых делиться ими с аудиторией.

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