Среди 50 победителей «Лиги лекторов» пятеро петербуржцев, их наградил Кириенко

Награждал лауреатов руководитель администрации президента Сергей Кириенко. Они получили кубы из шунгита весом 2,6 кг. Победители первого сезона «Лиги лекторов» также получат по 500 тысяч рублей на обучение и развитие своих проектов.

«То, что вы делаете — это не просто передача знаний. Выступая в качестве лектора общества «Знание», вы становитесь для слушателей образцом и примером. Ваши слушатели должны чувствовать правду в том, что вы делаете, понять, глядя на вас, что они тоже могут достичь успеха. И тогда они тоже начнут действовать. Этот проект точно станет постоянным, и уже сегодня вы можете подавать заявки на весеннюю «Лигу лекторов»», — отметил Кириенко.