Пирошоу на матче с «Зенитом» на два года оставило без футбола 20 фанатов ЦСКА

Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия в течение двух лет. Протоколы на фанатов были составлены после пиротехнического шоу на игре против петербургского «Зенита» в минувшее воскресенье.



Как рассказали РИА Новости в пресс-службе суда 1 декабря, на болельщиков были составлены протоколы по статье 20.31 КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

«Всем 20 гражданам были назначены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей с запретом посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года», — сообщил собеседник агентства, отметив, что рассмотрение протокола против еще одного фаната отложено на более поздний срок