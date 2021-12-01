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Пирошоу на матче с «Зенитом» на два года оставило без футбола 20 фанатов ЦСКА

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Савеловский суд Москвы запретил 20 болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия в течение двух лет. Протоколы на фанатов были составлены после пиротехнического шоу на игре против петербургского «Зенита» в минувшее воскресенье.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе суда 1 декабря, на болельщиков были составлены протоколы по статье 20.31 КоАП «Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

«Всем 20 гражданам были назначены штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей с запретом посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на два года», — сообщил собеседник агентства, отметив, что рассмотрение протокола против еще одного фаната отложено на более поздний срок

Матч между ЦСКА и «Зенитом» прошел на московской «ВЭБ-Арене» в минувшее воскресенье и завершился победой гостей со счетом 0:2. В конце игры поклонники армейцев устроили на фанатской трибуне масштабное пирошоу. После финального свистка болельщиков в течение часа не выпускали со стадиона. Когда выходы открыли, полиция начала массовые задержания. К ответственности привлекли более 50 человек.

В Российской премьер-лиге заявили, что полицейские «очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей». Организация намерена провести собственное расследование из-за задержания болельщиков.

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Комментарии (2)

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