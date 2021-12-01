ВОЗ: «Омикрон» выявили минимум в 23 странах

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили минимум в 23 странах, заявил 1 декабря глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, это число будет расти.

«Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что «омикрон» выявили в Африке еще в октябре. В Роспотребнадзоре говорят, что в России еще не зарегистрировано случаев заболевания новым штаммом, но в Минздраве допустили, что скоро он может добраться и сюда.