Попова: В России пока не выявлено случаев заражения штаммом «омикрон»

Случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в России пока не выявлено. Об этом 30 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве РФ.



«Образцов, которые содержат мутации соответственно типовому набору варианта... «омикрон», на сегодняшний день в Российской Федерации не выявлено», — сказала она (цитата по РИА Новости).



По ее словам, «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Мутации штамма делают его более заразным и усиливают проникновение вируса в клетки.

