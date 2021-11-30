FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
74.89р84.82р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Попова: В России пока не выявлено случаев заражения штаммом «омикрон»

11
Печать

Случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в России пока не выявлено. Об этом 30 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на координационном совете при правительстве РФ.

«Образцов, которые содержат мутации соответственно типовому набору варианта... «омикрон», на сегодняшний день в Российской Федерации не выявлено», — сказала она (цитата по РИА Новости).

По ее словам, «омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения. Мутации штамма делают его более заразным и усиливают проникновение вируса в клетки.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

пазузу
омикрон не позвонил. проказник
LiChaBaTa
Если посмотреть, что сейчас твориться на родине нового штамма (ЮАР, Ботсвана, и т.д.) то там волна закончилась 2 месяца назад. Что-то не слышно было, что там какая-то медицинская катастрофа. Значит, это просто очередной штамм без каких-то новых биологических свойств.
Зачем это нужно? Нагнать паники, согнать на бустер, объяснить неэффективность препаратов

Инфодемия
Cвифт
.... почему тогда некто, заявивший о нём намедни, не вызван на допрос и не заведено уголовное дело ? ... и где Гузеева, где уголовное дело за клевету ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний