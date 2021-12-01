В Минздраве допустили скорое появление штамма «омикрон» в России

Штамм коронавируса «омикрон» может появиться в России в ближайшее время. Об этом 30 ноября рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в эфире Первого канала.



«С очень с высокой вероятностью он (штамм «омикрон») придет (в Россию) все равно», – сказал специалист (цитата по «Интерфаксу»).



По словам Чуланова, «омикрон» может вытеснить доминирующий сейчас в России штамм «дельта», если будет более заразным.



Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не выявлено случаев нового штамма COVID-19. При этом она отметила, что эта вариация более заразна из-за множества мутаций.

