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В Минздраве допустили скорое появление штамма «омикрон» в России

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Штамм коронавируса «омикрон» может появиться в России в ближайшее время. Об этом 30 ноября рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов в эфире Первого канала.

«С очень с высокой вероятностью он (штамм «омикрон») придет (в Россию) все равно», – сказал специалист (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Чуланова, «омикрон» может вытеснить доминирующий сейчас в России штамм «дельта», если будет более заразным.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не выявлено случаев нового штамма COVID-19. При этом она отметила, что эта вариация более заразна из-за множества мутаций.

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Комментарии (5)

Vasya11
"По словам Чуланова, «омикрон» может вытеснить доминирующий сейчас в России штамм «дельта», если будет более заразным"©.
___________
- Любит? Не любит! Любит? Не любит! Любит? Не любит! Лю.....Не....
- Тьфу ты! Сбился!
- Лучше на кофейной гуще!
265056402
Если люди хотят жить, докторишки бессильны.
266410437
Закрыть границы на замок как в Китае конечно это не тот путь.......
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