В Петербурге депутата МО «Васильевский» лишили мандата. Он не рассказал об арендованных квартирах

На заседании муниципального совета МО «Васильевский» 30 ноября депутаты на основании письма губернатора Александра Беглова проголосовали за лишение мандата своего оппозиционного коллеги Алексея Касаткина из-за ошибок в декларации. Об этом он рассказал «Фонтанке».



Результаты голосования: шестеро за и трое испортили бюллетени. Как пояснил Касаткин, в основном, ему в вину поставили неуказание всех квартир, которые он арендовал, будучи депутатом. Он добавил, что эту информацию взяли из объяснений его бывшей супруги. «Но когда меня приглашали на объяснения, вопрос про это не задавали», — добавил собеседник. Кроме того, недочетом, достойным лишения мандата, сочли неуказание в декларации дохода в размере 17 тысяч: экс-супруга Касаткина недолго сдавала общую ипотечную квартиру студенту.

