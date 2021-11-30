В Петербурге депутата МО «Васильевский» лишили мандата. Он не рассказал об арендованных квартирах

На заседании муниципального совета МО «Васильевский» 30 ноября депутаты на основании письма губернатора Александра Беглова проголосовали за лишение мандата своего оппозиционного коллеги Алексея Касаткина из-за ошибок в декларации. Об этом он рассказал «Фонтанке».
Результаты голосования: шестеро за и трое испортили бюллетени. Как пояснил Касаткин, в основном, ему в вину поставили неуказание всех квартир, которые он арендовал, будучи депутатом. Он добавил, что эту информацию взяли из объяснений его бывшей супруги. «Но когда меня приглашали на объяснения, вопрос про это не задавали», — добавил собеседник. Кроме того, недочетом, достойным лишения мандата, сочли неуказание в декларации дохода в размере 17 тысяч: экс-супруга Касаткина недолго сдавала общую ипотечную квартиру студенту.
Касаткин планирует оспорить решение совета в суде, как только соберет средства на адвоката.
Кроме того, депутаты этого муниципалитета Валерия Наумова и Андрей Федяев получили предупреждения.
Отнимать мандаты по представлению губернатора города из-за неких недочетов в декларациях у петербургских муниципальных депутатов начали осенью 2020 года.
Таким образом, полномочий лишились независимые и оппозиционные депутаты Светлана Уткина («Финляндский округ»), Вера Морозова («Малая Охта»), Анна Каруличева («Нарвский округ»), Юрий Мазурик («Светлановское»), Полина Калинина (МО № 7).
Также Александр Беглов предложил досрочно забрать полномочия у депутата МО «Морской» Ольги Галкиной, однако ее сторонники покинули заседание совета, на котором предполагалось рассмотреть этот вопрос. Претензии градоначальника также коснулись депутатов МО «Гавань» Ольги Фаттуш, Елены Узкой, Артема Журавлева и Олеси Кощеевой.