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Беглов хочет лишить мандата бывшую помощницу Резника, депутата округа «Морской»

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил в муниципальный округ «Морской» представление о лишении депутата Ольги Галкиной мандата. Об этом «Фонтанке» рассказали её коллеги 9 ноября.

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В документе говорится, что Галкина нарушила требования о предоставлении сведений о доходах. По данным «Фонтанки», при проверке её отчётов чиновники обнаружили, что Галкина не указала в виде доходов переводы от мужа, а также не указала открытый несколько лет назад счёт на одного из детей.

Ольга Галкина ранее была депутатом Законодательного собрания, позже работала в качестве помощницы депутата Максим Резника. В 2021 году она также баллотировалась в городской парламент в Московском районе, где собирался избираться Резник, но из-за уголовного дела не смог подать документы в избирательную комиссию. В начале подсчёта голосов Галкина лидировала, после этого несколько председателей участковых избирательных комиссий сбежали с документами с участков, и данные стали меняться в пользу ЛДПРовца Андрея Малкова. В итоге он выиграл выборы, незначительно опередив Галкину.

Помимо Галкиной лишать мандатов Беглов предложил четверых оппозиционных муниципальных депутатов из «Гавани». «На основании доклада вице-губернатора Пикалева губернатор Беглов потребовал лишить мандатов депутатов «Гавани», выполняющих свои полномочия на общественных началах и в свободное от основной работы время», — написала накануне глава муниципалитета Нэлли Вавилина.

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Комментарии (6)

Жора__
когда же самого Беглова лишат мандата?
Mazzzz
Испанский стыд . Big Love , ну как же так ?
265056402
это всё неинтересно. После лопаты Беглова он маловато мемов сгенерировал. Надо сфоткаться с корги или с воздушными шариками. Решительные прорывные шаги - не конёк)
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