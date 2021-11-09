Беглов хочет лишить мандата бывшую помощницу Резника, депутата округа «Морской»

В документе говорится, что Галкина нарушила требования о предоставлении сведений о доходах. По данным «Фонтанки», при проверке её отчётов чиновники обнаружили, что Галкина не указала в виде доходов переводы от мужа, а также не указала открытый несколько лет назад счёт на одного из детей.



Ольга Галкина ранее была депутатом Законодательного собрания, позже работала в качестве помощницы депутата Максим Резника. В 2021 году она также баллотировалась в городской парламент в Московском районе, где собирался избираться Резник, но из-за уголовного дела не смог подать документы в избирательную комиссию. В начале подсчёта голосов Галкина лидировала, после этого несколько председателей участковых избирательных комиссий сбежали с документами с участков, и данные стали меняться в пользу ЛДПРовца Андрея Малкова. В итоге он выиграл выборы, незначительно опередив Галкину.

