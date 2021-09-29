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В Петербурге очередного муниципального депутата лишили мандата. Ему предъявили ошибки в декларации

Депутаты муниципального округа «Светлановское» проголосовали за досрочное прекращение полномочий самовыдвиженца Юрия Мазурика. Об этом он 29 сентября сообщил «Фонтанке».

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Причиной стало обращение губернатора Александра Беглова к муниципалитету с просьбой принять соответствующее решение. Это связано с недостоверными или неполными сведениями в декларации за 2019 год.

По словам Мазурика, еще летом к нему обратились из кадровой службы Смольного и попросили явиться, чтобы разъяснить неточности в декларации. «Оказалось, что к ним обратилась районная прокуратура, которая заявила о нарушении. Только как к ним попала моя декларация и они поняли, что в ней неточность, непонятно. Она в единственном экземпляре была доставлена мной в кадровую службу, где мне сказали, что к ней никто не обращался», — сказал он.

Одним из нарушений, по его словам, стал тот факт, что в разделе о владении компаниями не была указана информация. «Я прекрасно знаю, что являюсь акционером трех компаний, и всегда это указывал, а там как будто я написал своей рукой, что не являюсь», — добавил он.

В настоящий момент Мазурик обдумывает, как опротестовать решение, но признается, что пока вариантов доказать «подмену листов» не видит. «Копии деклараций не делаются, листы никак не помечаются, доказать то, что это не я писал, сложно», — сказал он.

Ранее депутат обратился в полицию с требованием возбудить дело о подлоге после того, как, по его словам, за бюджет муниципалитета и его регламент проголосовали меньшее количество голосов, но проекты были утверждены. С подлогом согласились и в УМВД России по Выборгскому району, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

МО «Светлановское» на выборах в 2019 году стало одним из тех, где независимые депутаты взяли больше мандатов, чем представители партии «Единая Россия». Всего избрали 20 депутатов, половина из них были независимыми.

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Комментарии (2)

AndrewBarsik
Подлог, фальсификации, лжесвидетельство -Три кита, на которых держится режим.
Владислав Гольянов
Мазурик.... Символично получается
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