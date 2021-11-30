Российский водород по газопроводам в ЕС. Путин поручил Мишустину, Миллеру и Лаврову проработать идею Чубайса

Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров Михаила Мишустина проработать вопросы экспорта в страны ЕС водорода на базе уже действующих трубопроводных систем. Правительство будет работать совместно с «Газпромом» и МИД РФ. Об этом во вторник, 30 ноября, сообщает «Интерфакс».

Аналитики должны просчитать возможности экспорта водорода «в составе метано-водородной смеси» и перспективы признания такого водорода «соответствующим требованиям таксономии Европейского союза». Доклад необходимо представить Путину до 1 июня 2022 года.



Первым о перспективах использования существующих газопроводов для экспорта водорода в Европу заявил Анатолий Чубайс, который регулярно педалирует эту тему в своих выступлениях и постах в Facebook.

«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — говорил Чубайс в июне в рамках ПМЭФ.

Фото: kremlin.ru Поделиться Поделиться







В июле Чубайс заявил, что масштабы возможности поставок водорода из РФ в ЕС «в годовом исчислении к 2030 году приближаются к цифре 20–30 миллиардов долларов как минимум».

Ранее гендиректор «Газпром водород», начальник отдела департамента перспективного развития «Газпрома» Константин Романов пояснял, что водород выгоднее производить в местах его потребления, а стоимость получаемого электролизом из воды «зелёного» водорода не имеет тенденции к удешевлению, при этом транспортировка метано-водородной смеси уже на этапе предварительных проработок признается нерентабельной, напоминает «Интерфакс».

В свою очередь исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг говорил в июле, что газопровод «Северный поток — 2» в ближайшее десятилетие должен быть готов к транспортировке метано-водородной смеси.



В сентябре 2021 года Анатолий Чубайс утверждал, что переход к зеленой энергетике необходим для роста пенсий и зарплат. Кроме того, он заявлял, что в 2021 году в России резко упали цены на возобновляемую энергетику ветра и солнца. По словам бывшего главы РАО ЕЭС и «Роснано», это произошло на 10 лет раньше, чем прогнозировалось, благодаря «очень грамотно построенной стратегии». До этого Чубайс предупредил о смене мировых элит из-за глобального энергоперехода.

В октябре 2021-го Владимир Путин заявил, что «Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики». «И мы ставим здесь конкретный ориентир — не позднее 2060 года», — уточнял президент РФ.

