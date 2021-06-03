Чубайс: Россия может сохранить статус великой энергетической державы

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями на ПМЭФ указал на перспективность экспорта водорода.
«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — цитирует 3 июня заявление Анатолия Чубайса ТАСС.
По его словам, нынешняя газотранспортная система могла бы «без глубокой модернизации» использовать
«Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», — резюмировал спецпредставитель президента.