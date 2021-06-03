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Чубайс: Россия может сохранить статус великой энергетической державы

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями на ПМЭФ указал на перспективность экспорта водорода.

«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — цитирует 3 июня заявление Анатолия Чубайса ТАСС.

По его словам, нынешняя газотранспортная система могла бы «без глубокой модернизации» использовать 10 % пропускных мощностей для водорода. Чубайс уверен, что это «фантастическое преимущество».

«Надо вцепиться зубами и немедленно продвигаться в этом направлении», — резюмировал спецпредставитель президента.

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Комментарии (8)

walker-СПб
А мы, наши уважаемые радиослушатели, продолжаем наш цикл передач, сказка за сказкой...
Modest_5e4ce41f7533b
Даёшь ветряк в каждое домовладение!
Агроном аэродрома
Великий качай-насос! :))
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