После воскресного снегопада с улиц Петербурга вывезли более 3 тысяч кубометров снега

Как сообщает 29 ноября пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, за минувшие сутки дорожные предприятия вывезли с улиц на пункты Водоканала 3,2 тысячи кубометров снега. 28 ноября в городе прошел крупный снегопад — второй за неделю. Первую сотню кубометров снежных масс доставили на снегоплавильни после снегопада 24 ноября. По прогнозам синоптиков, в Петербурге пришла зима , и Смольный наращивает количество уборочной техники . ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга» к текущей зиме подготовило 11 снегоплавильных и 7 снегоприемных пунктов.

Кроме снега, на прошлой неделе с петербургских улиц вывезли 1,2 тысячи кубометров мусора и 1,2 тысячи тонн смёта. Каждый день дороги убирали порядка 660 машин и более 1,1 тысячи дворников, каждую ночь работали 700 машин и более 350 дворников. Больше всего сил было брошено на расчистку улиц 28 ноября — снег убирала 921 машина.

В понедельник, 29 ноября, улицы Петербурга чистят 872 машины и 1165 дворников. Еще 250 единиц техники и 868 специалистов садово-парковых хозяйств работают в садах, скверах и парках.

Как отмечают в комитете, согласно ГОСТу, проезжая часть и тротуары должны быть прометены и избавлены от рыхлого и талого снега в течение 3–6 часов после окончания снегопада, а устранить скользкость на дорогах необходимо в течение 5 часов с момента ее обнаружения. За работой уборочной техники можно следить в онлайн-режиме на сайте комитета, а по вопросам, связанным с уборкой улиц, обращаться в круглосуточную дежурную службу по телефону 314–60–13.