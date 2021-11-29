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Трое детей погибли при столкновении автомобиля и снегоуборочного поезда в Алтайском крае

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Автомобилист в Алтайском крае выехал на пути, когда там ехал снегоуборочный поезд. В результате погибли дети и несколько человек получили травмы.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла 29 ноября в 8:45 по московскому времени на железнодорожном переезде на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская в Алтайском крае. Водитель легкового автомобиля в нарушение ПДД выехал на переезд на запрещающий сигнал светозвуковой сигнализации. В этот момент к переезду приближался снегоуборочный поезд. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, и предотвратить столкновение он не успел.

В результате ДТП пострадали пять человек, трое детей погибли на месте, сообщают в филиале ОАО «РЖД». Поезд с рельсов не сошел, инфраструктура также не была повреждена. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю уточняют, что госпитализированы водитель Toyota и еще один ребенок. По предварительным данным, за рулем автомобиля была 43-летняя женщина.

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Комментарии (3)

aprahka
Угробила детей.Сама......
Владислав М
Как эта учительница теперь в школе-то будет работать после такого!?
blackcatwhitecat
видимо, водитель и ребенок на переднем сиденье были пристегнуты, а на заднем трое не пристегнутых вывалились и погибли...
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