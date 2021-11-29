Трое детей погибли при столкновении автомобиля и снегоуборочного поезда в Алтайском крае

Автомобилист в Алтайском крае выехал на пути, когда там ехал снегоуборочный поезд. В результате погибли дети и несколько человек получили травмы.



Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла 29 ноября в 8:45 по московскому времени на железнодорожном переезде на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская в Алтайском крае. Водитель легкового автомобиля в нарушение ПДД выехал на переезд на запрещающий сигнал светозвуковой сигнализации. В этот момент к переезду приближался снегоуборочный поезд. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, и предотвратить столкновение он не успел.