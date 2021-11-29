В Совфеде заявили, что дополнительной ответственности за невыполнение законов о QR-кодах не будет

Власти не планируют вводить в России дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах. Об этом 29 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации конституционному законодательству Андрея Клишаса.



«Нет, уже есть все», – ответил он на соответствующий вопрос.



Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин получил более 600 тысяч комментариев под постом в Telegram о QR-кодах. Он отметил, что депутаты учтут мнение пользователей при принятии решений.



В Петербурге QR-коды для посещения ресторанов и ТЦ должны были ввести с 1 декабря, но власти решили отложить это до 27-го числа. О жизни в новой реальности читайте в материале «Фонтанки».

