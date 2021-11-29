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В Совфеде заявили, что дополнительной ответственности за невыполнение законов о QR-кодах не будет

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Власти не планируют вводить в России дополнительную ответственность за невыполнение законов о QR-кодах. Об этом 29 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на главу комитета Совета Федерации конституционному законодательству Андрея Клишаса.

«Нет, уже есть все», – ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин получил более 600 тысяч комментариев под постом в Telegram о QR-кодах. Он отметил, что депутаты учтут мнение пользователей при принятии решений.

В Петербурге QR-коды для посещения ресторанов и ТЦ должны были ввести с 1 декабря, но власти решили отложить это до 27-го числа. О жизни в новой реальности читайте в материале «Фонтанки».

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации.

Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (1)

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