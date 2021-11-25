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Володин открыл комментарии в Telegram для обсуждения QR-кодов. Ему написали 250 тысяч сообщений

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«Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может. Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии», — написал 25 ноября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram.

По его словам, власть страны хочет выработать решения, которые защитили бы жизнь и здоровье россиян. При этом спикер Госдумы подчеркнул важность отсутствия нарушений прав граждан.

На момент написания новости под сообщением Володина было оставлено более 250 тысяч комментариев.

Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах в первом чтении может быть рассмотрен в декабре.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Первый предполагает, что россияне смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и розничной торговли после предъявления следующих документов: QR-кода о прививке; документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом; медицинского отвода от вакцинации. Второй будет регулировать порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках. Чтобы улететь куда-то или уехать на поезде, пассажиру нужен будет один из следующих документов: QR-код о прививке; медицинский отвод от вакцинации; подтверждение перенесённого коронавируса.

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Комментарии (3)

Zmeika
ему написали 250 тысяч раз: "Нет QR-кодам!"
vader
Почему же "Фонтанка" деликатно умолчала о том, что именно ему написали в комментариях?
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