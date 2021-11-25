Володин открыл комментарии в Telegram для обсуждения QR-кодов. Ему написали 250 тысяч сообщений

«Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может. Кстати, в том числе по этой причине принял решение открыть комментарии», — написал 25 ноября спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram.



По его словам, власть страны хочет выработать решения, которые защитили бы жизнь и здоровье россиян. При этом спикер Госдумы подчеркнул важность отсутствия нарушений прав граждан.



На момент написания новости под сообщением Володина было оставлено более 250 тысяч комментариев.



Законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах в первом чтении может быть рассмотрен в декабре.

