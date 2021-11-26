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МЧС: Ситуация внутри шахты «Листвяжная» ухудшается

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Первичные данные проб воздуха в шахте «Листвяжная» говорят о том, что ситуация там ухудшается. Об этом 26 ноября заявил врио главы МЧС Александр Чуприян, пишет ТАСС.

Он сообщил, что на шахту доставили буровую машину, которая должна обеспечить доступ к месту взрыва, чтобы спасатели приступили к его охлаждению.

По уточненным данным, в результате трагедии в шахте погиб 51 человек: 46 горняков и пятеро спасателей. «Фонтанка» писала, что одному из сотрудников МЧС, которого считали погибшим, удалось выжить.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что на «Листвяжной» произошло два взрыва, второй задел спасателей.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности сотрудников Ростехнадзора и по статье 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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