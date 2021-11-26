МЧС: Ситуация внутри шахты «Листвяжная» ухудшается

Первичные данные проб воздуха в шахте «Листвяжная» говорят о том, что ситуация там ухудшается. Об этом 26 ноября заявил врио главы МЧС Александр Чуприян, пишет ТАСС.



Он сообщил, что на шахту доставили буровую машину, которая должна обеспечить доступ к месту взрыва, чтобы спасатели приступили к его охлаждению.



По уточненным данным, в результате трагедии в шахте погиб 51 человек: 46 горняков и пятеро спасателей. «Фонтанка» писала, что одному из сотрудников МЧС, которого считали погибшим, удалось выжить.

