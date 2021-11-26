«Нам показали твои внутренности — всё красиво». Врио главы МЧС посетил в больнице спасателя, выжившего в «Листвяжной»

Врио главы МЧС Александр Чуприян посетил в больнице выжившего в шахте «Листвяжная» спасателя Александра Заковряшина. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
«Держись, всё у тебя будет нормально. Нам сейчас рассказали, показали все твои внутренности — прямо всё красиво», — сказал Чуприян, пожав руку Заковряшину, который даже смог встать с кровати.
МЧС России
Ранее сообщалось, что спасатель находится в состоянии средней тяжести. Заковряшин провел всю ночь под завалами, к утру он смог выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи.