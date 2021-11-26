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«Нам показали твои внутренности — всё красиво». Врио главы МЧС посетил в больнице спасателя, выжившего в «Листвяжной»

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Врио главы МЧС Александр Чуприян посетил в больнице выжившего в шахте «Листвяжная» спасателя Александра Заковряшина. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

«Держись, всё у тебя будет нормально. Нам сейчас рассказали, показали все твои внутренности — прямо всё красиво», — сказал Чуприян, пожав руку Заковряшину, который даже смог встать с кровати.

МЧС России

Ранее сообщалось, что спасатель находится в состоянии средней тяжести. Заковряшин провел всю ночь под завалами, к утру он смог выбраться на поверхность и подать сигнал о помощи.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метано-воздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности сотрудников Ростехнадзора и по статье 217 УК — «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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