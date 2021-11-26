«Это какое-то чудо». Власти рассказали о состоянии выжившего спасателя в шахте «Листвяжная»

Выживший в шахте «Листвяжная» сотрудник МЧС Александр Заковряшин находится в состоянии средней степени тяжести, его везут в больницу, чтобы установить точный диагноз. Об этом 26 ноября сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



«Он [Заковряшин] передвигается на реанимобиле в центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий. Там его уже ждут и будут подробно диагностировать», — рассказал Цивилев.



Врио главы МЧС Александр Чуприян отметил, что Заковряшина обнаружили другие спасатели, которые спустились в шахту для разведки ситуации.

