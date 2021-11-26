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«Это какое-то чудо». Власти рассказали о состоянии выжившего спасателя в шахте «Листвяжная»

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Выживший в шахте «Листвяжная» сотрудник МЧС Александр Заковряшин находится в состоянии средней степени тяжести, его везут в больницу, чтобы установить точный диагноз. Об этом 26 ноября сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Он [Заковряшин] передвигается на реанимобиле в центр охраны здоровья шахтеров в город Ленинск-Кузнецкий. Там его уже ждут и будут подробно диагностировать», — рассказал Цивилев.

Врио главы МЧС Александр Чуприян отметил, что Заковряшина обнаружили другие спасатели, которые спустились в шахту для разведки ситуации.

«Это наш медик. Спасатели говорили, что он спасал людей, ставя там уколы. Это какое-то чудо, но все же это чудо делают наши люди — горноспасатели с Кузбасса», — заявил Чуприян.

О том, что в шахте «Листвяжная», где накануне произошел взрыв, нашли выжившего, стало известно утром 26 ноября. 51-летний сотрудник МЧС Александр Заковряшин провел в шахте всю ночь, но сумел выбраться самостоятельно.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно там взорвалась метановоздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Сообщалось о гибели 46 шахтёров и шестерых спасателей. Однако одному из них — 51-летнему сотруднику МЧС Александру Заковряшину — удалось выжить.

СК возбудил два уголовных дела по факту инцидента: о халатности сотрудников Ростехнадзора и по статье 217 УК «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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Комментарии (3)

DEMOMON
Наверное неиспользованные дыхательные аппараты собрал и менял, когда понял, что больше некого спасать.
VF812
Бывают чудеса, здоровья!
hyperborean
Дай Бог поправиться
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