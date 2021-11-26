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РФПИ: «Спутник V» можно быстро адаптировать под новый штамм COVID-19

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Вакцину «Спутник V» смогут быстро адаптировать под новый штамм коронавируса. Об этом 26 ноября заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«"Спутник V" при необходимости можно быстро адаптировать под новый вариант COVID-19 B.1.1.529, обнаруженный в Африке», — говорится в сообщении РФПИ.

Новый штамм коронавируса B1.1.529 обнаружили в шести африканских странах — Южной Африке, Ботсване, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве. Предполагается, что он может быть опаснее всех предыдущих вариантов. На этом фоне ряд стран начали ограничивать авиасообщение с южноафриканскими государствами. В России случаев этой разновидности COVID-19 пока не обнаружено. Подробнее о новом штамме читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (14)

***_555
Пусть хотя бы дотянут до требований ВОЗ.
Pilat
Адаптировать можно.
Но если делать как требуют либералы и только в отношения спутника, до момента когда можно будет прививать пройдет лет 10.
Kezevo
Говорил я вам плацебо а вы не верите все
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