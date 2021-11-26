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Великобритания отменяет авиасообщение с ЮАР и еще пятью странами из-за нового штамма коронавируса

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Великобритания на время отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за появления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом 26 ноября сообщил глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид.

«Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании изучает новый вариант [коронавируса]. Необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в красный список по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин», — написал Джавид в Twitter.

В Ботсване, ЮАР и Гонконге зафиксировали десять случаев заражения новым штаммом под названием B.1.1.529. Сообщалось, что он потенциально опаснее всех остальных вариантов COVID-19, поскольку содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его устойчивость к вакцинам.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу из-за выявления нового штамма.

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Комментарии (2)

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