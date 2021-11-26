Великобритания отменяет авиасообщение с ЮАР и еще пятью странами из-за нового штамма коронавируса

Великобритания на время отменяет авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини из-за появления в регионе нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом 26 ноября сообщил глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид.



«Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании изучает новый вариант [коронавируса]. Необходимо дождаться больше данных о нем, но в качестве меры предосторожности с полуночи шесть африканских стран будут добавлены в красный список по коронавирусу, авиасообщение с ними будет отменено, а британцы по возвращении из них должны будут соблюдать карантин», — написал Джавид в Twitter.

