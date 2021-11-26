ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма COVID-19

«Пока нам известно очень мало. Что мы действительно знаем, так это то, что новый вариант имеет большое количество мутаций. Обеспокоенность заключается в том, что когда у вас так много мутаций, это может повлиять на поведение вируса», — сказала 25 ноября в прямом эфире телеканала CNBC технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария ван Керкхове.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу из-за выявления нового штамма COVID-19, получившего название B.1.1.529. В беседе, которая назначена на пятницу, 26 ноября, эксперты обсудят влияние на новую разновидность коронавируса вакцины и лечения.

По оценкам экспертов, изучение воздействия штамма на вакцины займет несколько недель.

«Фонтанка» писала, что в России пока не обнаружили случаев нового варианта коронавируса. В Роспотребнадзоре добавили, что если он будет более заразным и устойчивым, вероятность его появления в стране есть.

До этого в Ботсване, ЮАР и Гонконге зафиксировали десять случаев заражения новым штаммом под названием B.1.1.529. Сообщалось, что он потенциально опаснее всех остальных вариантов COVID-19, поскольку содержит 32 мутации, многие из которых указывают на его устойчивость к вакцинам.