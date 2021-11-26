МЧС подтвердило смерть 52 человек в шахте в Кузбассе, спасательные работы возобновлены

Горноспасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возобновлены. Участок изолируют, чтобы снизить опасность взрыва. Об этом 26 ноября сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.



В больницах остаются 38 шахтёров и 11 горноспасателей. Отмечается, что у десяти человек диагностировано отравление, у одного — черепно-мозговая травма.



Пропавшие 35 горняков признаны погибшими, подтвердил командир Кемеровского ВГСО Юрий Ше. Таким образом, как уже писала «Фонтанка», общее число жертв ЧП составило 52 человека. Это 46 шахтёров и шесть спасателей.