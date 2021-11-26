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МЧС подтвердило смерть 52 человек в шахте в Кузбассе, спасательные работы возобновлены

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Горноспасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возобновлены. Участок изолируют, чтобы снизить опасность взрыва. Об этом 26 ноября сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

В больницах остаются 38 шахтёров и 11 горноспасателей. Отмечается, что у десяти человек диагностировано отравление, у одного — черепно-мозговая травма.

Пропавшие 35 горняков признаны погибшими, подтвердил командир Кемеровского ВГСО Юрий Ше. Таким образом, как уже писала «Фонтанка», общее число жертв ЧП составило 52 человека. Это 46 шахтёров и шесть спасателей.

Сегодня на шахту прибыли 3 отделения Военизированной горноспасательной части. «Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тыс. куб. м, который естественным образом заполнится метаном. Приблизительно за трое суток уровень газа повысится до 20 %, и опасность взрыва снизится. После этого штаб примет решение по дальнейшим поисковым работам в шахте. Параллельно в эти трое суток спасатели продолжат инертизацию выработок и ликвидацию последствий пожара — пробурят скважину для тушения возможных очагов возгорания в шахте», — отмечается в сообщении.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метано-воздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Точные причины ЧП установит комиссия. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны.

В 2021 году представители Ростехнадзора провели на шахте «Листвяжная» 127 проверок и выявили 914 нарушений. Официальный представитель ведомства Андрей Виль поделился, что исправить выявленные нарушения сложно.

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Комментарии (5)

260741301
Зачем уголь в 21 веке?
ДЮрьевич
Вот и вся хваленная мощь нашей страны - признать 35 человек погибшими и не тратиться на их возможное спасение … прагматичный подход
261290281
Более 900 нарушений и продолжали работать, это как? Почему не пресекли деятельность? Ответственные за это тоже должны быть
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