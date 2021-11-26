МЧС подтвердило смерть 52 человек в шахте в Кузбассе, спасательные работы возобновлены

Горноспасательные работы на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возобновлены. Участок изолируют, чтобы снизить опасность взрыва. Об этом 26 ноября сообщается в телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
В больницах остаются 38 шахтёров и 11 горноспасателей. Отмечается, что у десяти человек диагностировано отравление, у одного — черепно-мозговая травма.
Пропавшие 35 горняков признаны погибшими, подтвердил командир Кемеровского ВГСО Юрий Ше. Таким образом, как уже писала «Фонтанка», общее число жертв ЧП составило 52 человека. Это 46 шахтёров и шесть спасателей.
Сегодня на шахту прибыли 3 отделения Военизированной горноспасательной части. «Они изолируют участок горных выработок объемом 257 тыс. куб. м, который естественным образом заполнится метаном. Приблизительно за трое суток уровень газа повысится до
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошло задымление. Предположительно, там взорвалась метано-воздушная смесь. Внутри находились 287 человек, 237 человек вывели на поверхность. Точные причины ЧП установит комиссия. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Директор шахты, его первый заместитель и начальник участка задержаны.
В 2021 году представители Ростехнадзора провели на шахте «Листвяжная» 127 проверок и выявили 914 нарушений. Официальный представитель ведомства Андрей Виль поделился, что исправить выявленные нарушения сложно.