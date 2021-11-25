Фигуры на фасаде колледжа Кембриджского университета утеплили шапками Санта-Клауса

Фотограф Мартин Бонд снял новое украшение фигур на здании колледжа Святого Иоанна в Университете Кембриджа. «Студент — негодяй, но как?» — не понял он.
Некто, пожелавший оставить свое имя в тайне, привнес в фасадное решение одного из кембриджских колледжей изюминку. Об этом сообщает BBC 25 ноября. Шутник нарядил несколько фигур в шапки Санта-Клауса. При этом никто не знает, как это было сделано.
«Привратник сказал мне, что никто не брал ключ, то есть они не могли попасть туда изнутри здания, а значит, это было сделано снаружи», — предположил фотограф Мартин Бонд.
Отметим, что высота стен колледжа, построенного в середине 19-го века, не менее 50 метров.
В Петербурге в начале ноября трое, известных благодаря полиции, приодели в варежки конные статуи у Манежа и на Аничковом мосту. Правда, акция закончилась поездкой в отдел МВД. После объяснений о том, что они хотели согреть статуи и напомнить горожанам, что зима близко, троицу отпустили.
Затем шапка с варежками появились у чижика на Фонтанке. Но теплый вещи забрали у птички коммунальщики.