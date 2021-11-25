Фигуры на фасаде колледжа Кембриджского университета утеплили шапками Санта-Клауса

Фотограф Мартин Бонд снял новое украшение фигур на здании колледжа Святого Иоанна в Университете Кембриджа. «Студент — негодяй, но как?» — не понял он.

Некто, пожелавший оставить свое имя в тайне, привнес в фасадное решение одного из кембриджских колледжей изюминку. Об этом сообщает BBC 25 ноября. Шутник нарядил несколько фигур в шапки Санта-Клауса. При этом никто не знает, как это было сделано.



«Привратник сказал мне, что никто не брал ключ, то есть они не могли попасть туда изнутри здания, а значит, это было сделано снаружи», — предположил фотограф Мартин Бонд.

