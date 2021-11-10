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Чижика-Пыжика в центре Петербурга раздели. Появившиеся на постаменте варежки и шарф его больше не греют

В центре Петербурга специалисты привели в порядок скульптуру Чижика-Пыжика

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Бронзовому чижику-пыжику у моста вблизи Инженерного замка вернули первозданный вид. Ранее неизвестные подготовили птицу к зиме, оставив на постаменте зимние варежки и шарф.

«Специалисты ЖКС № 1 Центрального района привели в порядок любимую скульптуру горожан», — сообщили 10 ноября в Telegram-канале Центрального района «Центр. Новости».

«Фонтанка» писала, что 10 ноября около полудня прохожие заметили, что скульптуру авторства Резо Габриадзе подготовили к низким температурам. У пернатого появилась зимняя атрибутика, правда, не по размеру.

Исполнители акции по спасению от холода коней Диоскуров у Манежа признались, что на этот раз не причастны.

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Комментарии (2)

265892536
Интересно как это "одеть одежду"? Страшно представить.
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