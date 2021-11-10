Чижика-Пыжика в центре Петербурга раздели. Появившиеся на постаменте варежки и шарф его больше не греют

Бронзовому чижику-пыжику у моста вблизи Инженерного замка вернули первозданный вид. Ранее неизвестные подготовили птицу к зиме, оставив на постаменте зимние варежки и шарф.
«Специалисты ЖКС № 1 Центрального района привели в порядок любимую скульптуру горожан», — сообщили 10 ноября в Telegram-канале Центрального района «Центр. Новости».
«Фонтанка» писала, что 10 ноября около полудня прохожие заметили, что скульптуру авторства Резо Габриадзе подготовили к низким температурам. У пернатого появилась зимняя атрибутика, правда, не по размеру.
Исполнители акции по спасению от холода коней Диоскуров у Манежа признались, что на этот раз не причастны.