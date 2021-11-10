Чижика на Фонтанке утеплили варежками и шарфом. Согревавшие коней Клодта и Диоскуров уверяют, что они ни при чем

Как стало известно «Фонтанке», около полудня люди, которые пришли традиционно подбросить монетку чижику-пыжику у моста рядом с Инженерным замком, увидели, что скульптуру авторства Резо Габриадзе подготовили к зиме. У птички появились варежки и шарф. Правда, одежку чижику принесли на вырост.

В разговоре с «Фонтанкой» исполнители первой акции по спасению скульптур от холода уверяли, что на этот раз не имеют отношения к появлению варежек у бронзовой птички.



Красные варежки с белым орнаментом, как писала «Фонтанка», появились 3 ноября на конях Диоскуров у Манежа. Затем очевидцы сообщили в полицию о том, что увидели двоих мужчин, которые пытались утеплить и коней Клодта на Аничковом мосту. Акцию снимал третий человек с дрона. Двоих парней в возрасте 19 и 29 лет, а также 27-летнюю девушку-оператора увезли в полицию. Полицейским они заявили, что надели на конные скульптуры варежки, чтобы памятникам не было холодно и чтобы напомнить петербуржцам о том, что зима близко.

