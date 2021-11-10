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Чижика на Фонтанке утеплили варежками и шарфом. Согревавшие коней Клодта и Диоскуров уверяют, что они ни при чем

На набережной Фонтанки памятник чижику-пыжику утеплили варежками и шарфом

Петербуржцы продолжили эстафету «Зима близко» и решили согреть бронзового чижика в центре Петербурга.

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Как стало известно «Фонтанке», около полудня люди, которые пришли традиционно подбросить монетку чижику-пыжику у моста рядом с Инженерным замком, увидели, что скульптуру авторства Резо Габриадзе подготовили к зиме. У птички появились варежки и шарф. Правда, одежку чижику принесли на вырост.

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В разговоре с «Фонтанкой» исполнители первой акции по спасению скульптур от холода уверяли, что на этот раз не имеют отношения к появлению варежек у бронзовой птички.

Красные варежки с белым орнаментом, как писала «Фонтанка», появились 3 ноября на конях Диоскуров у Манежа. Затем очевидцы сообщили в полицию о том, что увидели двоих мужчин, которые пытались утеплить и коней Клодта на Аничковом мосту. Акцию снимал третий человек с дрона. Двоих парней в возрасте 19 и 29 лет, а также 27-летнюю девушку-оператора увезли в полицию. Полицейским они заявили, что надели на конные скульптуры варежки, чтобы памятникам не было холодно и чтобы напомнить петербуржцам о том, что зима близко.

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Комментарии (6)

ЧижПыж
Кто знает, есть ли официальный статус у этого чижика?
Любопытно, что мемориальную дощечку Высоцкому у Сфинксов постоянно срывают (дескать, не положено).. А глупый чижик сидит.
266392635
Ангел в Измайловском саду всегда в шарфике.
Static
Всё везде понаехам надо изгадить.
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