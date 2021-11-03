FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +8
71.48р82.96р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Закулисье ФутболаПромышленный Петербург

Утеплить памятники, чтобы согреть петербуржцев. Трое мужчин, которые надевали варежки на коней Клодта, объяснили причину зимнего декора

Трое мужчин объяснили в полиции, зачем надевали варежки на коней на Аничковом мосту

Полиция Центрального района решает, что делать с тремя мужчинами, которые утепляли конные статуи у Манежа и на Аничковом мосту. Они уверяют, что их цели были бескорыстными.

8
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, в полиции трое доставленных объяснили, что красные варежки надели на конные скульптуры потому, что памятникам тоже может быть холодно. И чтобы напомнить жителям Петербурга, что нужно теплее одеваться, так как приближаются холода.

Сейчас в полиции думают, есть ли в действиях троицы административный состав.

Варежки появились на конях Диоскуров у Манежа утром 3 ноября. Затем очевидцы сообщили в полицию о том, что увидели двоих мужчин, которые пытаются утеплить и коней Клодта на Аничковом мосту, а третий снимает процесс с помощью дрона.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

angel of death
бескорыстными? больше похоже на преподношение ... а это уже ритуал...
Arkos
По мне так ничего плохого не произошло.. даже наоборот.
Никакого вандализма или #жопооголения.
Вполне адекватно.
Были же ,не так давно, на фасадах некоторых домов в центре города, фигурки альпинистов.
Abu-Denis
Действительно, много мусора. Едут и едут просиживать штаны в полицейских отделах, писать отказы пострадавшим от мошенников. хулиганов и воров, но усердно ловят всяких чудаков и дур, которые неправильно обращаются с одеждой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний