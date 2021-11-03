Утеплить памятники, чтобы согреть петербуржцев. Трое мужчин, которые надевали варежки на коней Клодта, объяснили причину зимнего декора

Как стало известно «Фонтанке» 3 ноября, в полиции трое доставленных объяснили, что красные варежки надели на конные скульптуры потому, что памятникам тоже может быть холодно. И чтобы напомнить жителям Петербурга, что нужно теплее одеваться, так как приближаются холода.



Сейчас в полиции думают, есть ли в действиях троицы административный состав.



Варежки появились на конях Диоскуров у Манежа утром 3 ноября. Затем очевидцы сообщили в полицию о том, что увидели двоих мужчин, которые пытаются утеплить и коней Клодта на Аничковом мосту, а третий снимает процесс с помощью дрона.

